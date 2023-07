Active Sport lancia il miglior Camozzi Open di sempre: attesi a Brescia 21 top-100 dei ranking mondiali

Spostare il Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi da 13 al 16 luglio? Una scelta azzeccata. Lo dice l’elenco degli iscritti alla nona edizione del torneo Itf Futures di tennis in carrozzina organizzato da Active Sport: sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini) sono attesi giocatori e giocatrici da quattro continenti e una quindicina di nazioni diverse, pronti a garantire un livello di gioco mai visto prima. Saranno addirittura 21 i presenti compresi fra i primi 100 delle classifiche mondiali: sette nel singolare maschile, sette nel femminile e sette nella categoria Quad. Nel maschile il favorito numero uno del torneo da 5.000 dollari di montepremi sarà l’austriaco Josef Riegler, numero 41 del mondo, seguito dal leggendario connazionale Martin Legner. Il fenomeno di Tirol, 62 anni il prossimo dicembre, vanta il record di 348 titoli vinti in carriera – compresa una doppietta nell’edizione 2022 del Camozzi Open – e coltiva il sogno di qualificarsi alle Paralimpiadi per la nona volta. Fra gli iscritti anche il polacco Tadeusz Kruszelnicki, che a Brescia ha vinto due volte (2016 e 2017), e il padrone di casa Edgar Scalvini, che guida una pattuglia italiana molto nutrita. Scorrendo i nomi, non può sfuggire quello del mitico Fabian Mazzei, di gran lunga il giocatore azzurro più titolato di sempre. Il bolognese – che del Camozzi Open vinse dieci anni fa l’edizione inaugurale – ha detto basta con l’attività professionistica nel 2018, ma ogni tanto si diletta ancora a giocare e a Brescia farà il suo ritorno in un evento internazionale.

La favorita numero uno nel femminile sarà la colombiana Johana Martinez (n.30 al mondo), seguita dalla sarda Marianna Lauro (vincitrice al Forza e Costanza nel 2018), mentre nella categoria Quad gli occhi sono puntati sul giocatore di casa Alberto Saja, 49enne portacolori di Active Sport, numero uno d’Italia e campione in carica. Il giocatore di Villanuova sul Clisi, numero 27 del ranking mondiale, nel 2023 sta vivendo la sua miglior stagione di sempre: oltre al titolo italiano ha già conquistato tre tornei internazionali, ma ha ancora tanta fame e nell’evento diretto da Maurizio Antonini tenterà di nuovo l’accoppiata singolare-doppio, riuscitagli nel 2022 insieme al compagno di squadra Ivano Boriva. Oltre a una parte agonistica di prim’ordine, il Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi sarà come sempre una preziosa occasione per promuovere anche i numerosi progetti sociali targati Active Sport. Fra le iniziative più importanti della nona edizione, da sottolineare la collaborazione con GNE Records di Giancarlo Prandelli: una partnership nata con lo scopo di utilizzare la musica quale strumento di sensibilizzazione nei confronti di tematiche sociali, in particolare fra i giovani. Pertanto, durante il torneo saranno presenti ben cinque artisti emergenti (Edson, Peripezie, Futura, Santa e Richi Sweet), per mandare un segnale tangibile di come sport e musica rappresentino un binomio di unione e promozione di valori come passione, condivisione, solidarietà, inclusione, coraggio e forza di volontà.

