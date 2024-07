L’Italia deve arrendersi nella Summer Cup: alla fase finale (via Brescia) ci vanno Slovacchia e Croazia

L’Italia ci ha provato fino all’ultima palla, ma stavolta non c’è stato nulla da fare. La nazionale di capitan Alberto Tirelli non sarà fra le otto della fase finale della Summer Cup by Dunlop, che dall’8 all’11 agosto ad Ajaccio assegnerà il titolo europeo della categoria under 12. Da quando nel 2017 uno dei gironi di qualificazione è approdato a Brescia, organizzato dall’Asd Olimpica Tennis, l’Italia era sempre riuscita a guadagnarsi uno dei due pass in palio, mentre nel 2024 le azzurrine si sono dovute accontentare del terzo posto, in virtù della sconfitta per 2-1 nel duello decisivo contro la Slovacchia. Le rivali dell’est Europa hanno inaugurato alla grandissima la sfida di domenica, con la comoda vittoria di Simona Novakova contro Giorgia Lanza (6-1 6-0), e parevano già avere il successo in tasca quando nel secondo singolare Giulia Luchetti si è trovata costretta a fronteggiare tre match-point consecutivi sul 4-5 del set decisivo, contro la mancina Ella Bartakova. Ma invece di crollare l’azzurra di madre slovacca ha costruito un piccolo miracolo proprio nel momento più delicato: si è salvata con coraggio, così ha preso fiducia ed è riuscita a ribaltare la sfida, conquistando subito dopo il break decisivo che le ha dato il successo per 4-6 6-1 7-5, determinante per tenere in vita le speranze dell’Italia. Tuttavia, nel doppio decisivo la Slovacchia si è confermata superiore, con le stesse Bartakova/Novakova a segno per 6-3 7-6 contro Lanza/Luchetti, che recriminano per i tre set-point consecutivi mancati nel dodicesimo gioco del secondo set.

Insieme alla Slovacchia si è guadagnata un posto per fase decisiva della competizione targata Tennis Europe anche la Croazia, trascinata dalla solita Korana Barisic: una 12enne piccola di statura e piuttosto timida fuori dal campo, ma che sulla terra bresciana ha mostrato un tennis di grande prospettiva. In quattro giorni non ha perso una partita, rivelandosi l’arma in più della sua nazionale anche nella sfida decisiva contro la Svizzera. È stato suo il punto dell’1-0, con un solo gioco lasciato a Lilly Falkenberg, ed è stata sempre lei a fare la differenza nel doppio giocato con Ana Marija Rebic, vinto con un duplice 6-3 contro Bretscher/Jaeggi (dopo che la stessa Bretscher aveva firmato l’1-1 battendo in rimonta Ana Cerovic). A chiudere al quinto posto il Portogallo, a segno per 2-1 nella finalina contro la selezione di Malta, mentre il duello per la settima posizione (giocato sui campi del Castello di Brescia) ha premiato la Svezia, passata per 2-1 sulla Slovenia. A premiare le nazionali Beatrice Nardo, consigliere del Comune di Brescia con delega alle politiche sociali, oltre agli organizzatori del Tennis Forza e Costanza 1911 e dell’Asd Olimpica Tennis, soddisfatti per la buona riuscita dell’evento e per i tanti complimenti ancora una volta ricevuti da parte delle nazionali coinvolte impegnate.

I RISULTATI DELLA GIORNATA CONCLUSIVA

SPAREGGI QUALIFICAZIONE

Slovacchia b. Italia 2-1

Simona Novakova (Svk) b. Giorgia Lanza (Ita) 6-1 6-0, Giulia Luchetti (Ita) b. Ella Bartakova (Svk) 4-6 6-1 7-5, Bartakova/Novakova (Svk) b. Lanza/Luchetti (Ita) 6-3 7-6.

Croazia b. Svizzera 2-1

Korana Barisic (Cro) b. Lilly Falkenberg (Sui) 6-1 6-0, Liv Bretscher (Sui) b. Ana Cerovic (Cro) 4-6 6-1 6-1, Barisic/Rebic (Cro) vs Bretscher/Jaeggi (Sui) 6-3 6-3.

FINALE 5°/6° POSTO

Portogallo b. Malta 2-1

Madalena Sousa (Por) b. Chloe Kujit (Mlt) 3-6 7-5 6-0, Sophia Arpa (Mlt) b. Victoriya Valeriya Olenych (Por) 6-1 6-2, Roleto Rodrigues/Sousa b. Kuijt/Cutugno (Por) 6-2 6-1.

FINALE 7°/8° POSTO

Svezia b. Slovenia 2-1

Bianca Fagerlund (Swe) b. Brina Bohoric (Slo) 6-3 6-1, Vega Bontin (Swe) b. Tara Milanovic (Slo) 6-1 6-1, Bohoric/Milanovic (Slo) b. Aronsson/Fagerlund (Swe) 6-2 6-3.

CLASSIFICA FINALE

Qualificate per la fase finale: Slovacchia, Croazia

3° posto: Italia, Svizzera

5° posto: Portogallo

6° posto: Malta

7° posto: Svezia

8° posto: Slovenia

9° posto: Bulgaria

10° posto: Lussemburgo

