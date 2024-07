Tutto pronto per il Lampo Trophy: a Brescia baby tennisti da tre continenti

Il grande tennis giovanile torna ad accendere i riflettori su città e provincia di Brescia. A poche settimane dal torneo internazionale di wheelchair tennis Camozzi Open e dagli Internazionali Femminili in Castello, il circolo Forza e Costanza 1911 (sostenuto dal Centro Tennis Ospitaletto) accoglie il Lampo Trophy, manifestazione del circuito Tennis Europe ideata da Gianni Capacchietti e dedicata alle migliori selezioni under 12 del mondo, arrivata alla sua 22ª edizione. Lunedì primo luglio, nella sede di via Signorini si è svolta la cerimonia d’apertura, con la sfilata dei Paesi invitati, ognuno presente con una squadra maschile e una femminile. Rispetto agli anni passati, il numero si è allargato da otto a nove nazionali, giunte a Brescia da tre continenti. Da martedì 2 luglio cominceranno a sfidarsi nella prima fase, a gironi: sono stati sorteggiati tre gruppi da tre squadre (le partite dei gironi A e B si giocheranno in via Signorini, quelle del girone C al Centro Tennis di Ospitaletto, in via Ghidoni). In mattinata le sfide femminili, dal primo pomeriggio quelle maschili. Le migliori quattro passeranno alle semifinali di venerdì 5 luglio, anticamera della giornata finale di sabato 6.

In passato da questo torneo sono transitate le racchette di futuri campioni come Andy Murray, Simona Halep, Felix Auger-Aliassime. L’auspicio ai protagonisti di questa edizione è quello di ripercorrerne l’ascesa. Tuttavia, l’appuntamento con il Lampo Trophy è prima di tutto un’occasione di crescita tecnica e umana, non solo per ragazze e ragazzi, ma anche per i coach al loro seguito. È ciò che sottolinea anche Luca Ronzoni, capitano del team femminile italiano: “La priorità è il confronto. Vale per i ragazzi ma anche per noi tecnici: in questi eventi possiamo conoscere metodi diversi. Il settore tecnico federale ha come mission la formazione e l’informazione. Ai ragazzi stiamo dando uno zaino vuoto, che dovranno riempire ogni giorno con nuovi insegnamenti”.

Gli azzurri parteciperanno al girone A con Gran Bretagna (contro la quale esordiranno martedì) e Corea del Sud, campione in carica nel maschile. Nel girone B Israele (vincitore nel femminile nel 2023), Messico e Austria; nel C Canada, Svizzera e Slovenia. La selezione italiana mescola talenti scelti su tutto il territorio, con un forte accento del centro-sud. Il terzetto maschile, capitanato da Francesco Faggella, può contare su Giovanni Di Leva (Reggio Calabria), Michele Piazzolla (Barletta) e Federico Garbero (torinese trasferito a Vicenza per migliorare il proprio tennis). Il trio femminile di Luca Ronzoni si affida sulla mancina Olivia Serena Conticello (Catania), Vittoria Caressa (Roma) e Anna Polito (Salerno). L’Italia sarà in campo martedì e mercoledì (contro la Corea del Sud), mentre giovedì sconterà il turno di riposo. L’ambizione è quella di superare l’ostico girone e giocarsela poi tra le migliori quattro. Ma, prima del risultato, sarà importante il percorso, la possibilità unica di incontro con realtà vicine e distanti che il Lampo Trophy garantisce da oltre vent’anni.

LA GUIDA

Torneo maschile

Girone A: Corea del Sud, Italia, Gran Bretagna (Forza e Costanza).

Girone B: Israele, Messico, Austria (Forza e Costanza).

Girone C: Canada, Svizzera, Slovenia (Centro Tennis Ospitaletto).

Torneo femminile

Girone A: Corea del Sud, Italia, Gran Bretagna (Forza e Costanza).

Girone B: Israele, Messico, Austria (Forza e Costanza).

Girone C: Canada, Svizzera, Slovenia (Centro Tennis Ospitaletto).

Prima giornata (martedì 2 luglio)

Italia vs. Gran Bretagna (girone A), Austria vs. Israele (girone B), Svizzera vs. Slovenia (girone C).

Seconda giornata (mercoledì 3 luglio)

Corea del Sud vs. Italia (girone A), Israele vs. Messico (girone B), Slovenia vs. Canada (girone C).

Terza giornata (giovedì 4 luglio)

Gran Bretagna vs. Corea del Sud (girone A), Messico vs. Austria (girone B), Canada vs. Svizzera (girone C).

LE FORMAZIONI DELL’ITALIA

Maschile: Giovanni Di Leva, Michele Piazzolla, Federico Garbero (capitano Francesco Faggella).

Femminile: Olivia Serena Conticello, Vittoria Caressa, Anna Polito (capitano Luca Ronzoni).

IL PROGRAMMA

Da martedì 2 a giovedì 4 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45, incontri maschili non prima delle ore 14.00. Venerdì 5 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 6 luglio: finali maschili e femminili. Passano in semifinale le prime di ogni girone, più la miglior seconda. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

