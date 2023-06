Vertberger-Nunez Vera, finale sudamericana a Crema. Tra le ragazze, sarà Komada-Pircher

Semaforo rosso per l’Italia nelle semifinali del Trofeo Città di Crema. L’ultimo atto del torneo maschile Under 16 sui campi di via del Fante, in programma sabato, sarà tra due giocatori sudamericani, che durante la settimana hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutti i rivali, al punto da arrivare al match decisivo senza perdere un solo set. Da una parte ci sarà l’argentino Ian Luca Vertberger (classe 2007, numero 641 del ranking di Tennis Europe), dall’altra il paraguaiano Alex Santino Nunez Vera (anche lui classe 2007, numero 211). Per Vertberger, primo set a senso unico di fronte al piemontese Simone Massellani, una delle rivelazioni della settimana. Poi, però, l’azzurrino del Club Piazzano Novara ha saputo riprendersi, giocando un secondo parziale di alto livello e arrivando a un passo dal terzo set, essendosi trovato in vantaggio per 4-2 prima di subire la rimonta. Non è stata una passeggiata nemmeno la sfida tra Nunez Vera e il lombardo (del Tc Milano Bonacossa) Andrea Tognolini, con un solo break di distanza in ogni set a creare il solco decisivo fra i due. Per gli italiani, in ogni caso, la settimana al Tc Crema è tra le migliori della loro giovanissima carriera, una iniezione di fiducia importante per i prossimi impegni. In doppio, proprio i due finalisti del singolare hanno condiviso il campo e alzato al cielo il trofeo, dopo una partita molto intensa e lottata contro la coppia azzurra formata da Massellani e Didoni. Per uno tra Vertberger e Nunez Vera, a Crema ci sarà dunque la doppietta.

Se tra gli uomini sono giunti all’ultimo atto due giocatori non inclusi tra i favoriti della vigilia, tra le ragazze la finale sarà tra la testa di serie numero 3 del torneo, l’austriaca Anna Pircher (classe 2010, numero 177 del ranking di Tennis Europe) e la numero 7, la giapponese Yui Komada (anche lei 2010, numero 378). Una sfida giovanissima, tra due teen-ager che possono ancora gareggiare nel circuito Under 14, ma che si sono dimostrate già pronte per ottenere risultati di prestigio nella categoria superiore. Nella semifinale della parte alta, Anna Pircher ha dominato la giapponese Wakana, aumentando il rimpianto per la sconfitta subita dall’azzurra Greta Rizzetto, battuta dall’austriaca nei quarti dopo una sfida infinita durata oltre tre ore. Nella sezione inferiore, dominio dell’altra giapponese Komada sulla portoghese Matias, che non è riuscita ad andare oltre i cinque game raccolti in due set. Le finali di sabato sono in programma a partire dalla mattinata, sempre con ingresso gratuito: dalle ore 11 quella femminile, dalle ore 15 i ragazzi.

RISULTATI

Singolare maschile, semifinali: Vertberger (Arg) b. Massellani (Ita) 6-2 7-5, Nunez Vera (Par) b. Tognolini 6-4 6-4.

Singolare femminile, semifinali: Komada (Jpn) b. Matias (Por) 6-2 6-3, Pircher (Aut) b. Wakana (Jpn) 6-1 6-3.

Doppio maschile, finale: Vertberger/Nunez Vera (Arg/Par) b. Massellani/Didoni (Ita) 7-5 3-6 10/3.

