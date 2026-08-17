Atp Challenger 2026 – Week 36: Genova, Siviglia, Shanghai, Tulln, Cassis, Istanbul, Phan Thiet

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 36 (07-13 settembre 2026). Sono gli eventi in programma durante la seconda settimana degli Us Open, sempre molto ben frequentata da chi esce prematuramente a New York. Come ormai da tradizione, si colloca qui nel calendario il ricco torneo di Genova, che punterà ad avere tanti top-100 al via anche in quest’edizione della kermesse. Atp 125 anche a Siviglia, ma c’è spazio per tanti ottimi giocatori anche altrove: da Shanghai a Tulln, passando per Cassis, Istanbul e Phan Thiet. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la trentaseiesima settimana della stagione.
- ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 36 (07-13 SETTEMBRE)
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 36 (07-13 SETTEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 GENOVA
Sonego,Lorenzo ITA 88
Piros,Zsombor HUN 121
Pellegrino,Andrea ITA 135
Garin,Cristian CHI 137
Travaglia,Stefano ITA 140
Dellien,Hugo BOL 141
Gentzsch,Tom GER 145
Barrios Vera,Tomas CHI 147
Martinez,Pedro ESP 151
Sakellaridis,Stefanos GRE 157
PR Meligeni Alves,Felipe BRA 162
PR Coria,Federico ARG 172
Cecchinato,Marco ITA 173
Mikrut,Luka CRO 184
Giustino,Lorenzo ITA 195
Cadenasso,Gianluca ITA 196
Seyboth Wild,Thiago BRA 202
Djere,Laslo SRB 211
Passaro,Francesco ITA 222
Napolitano,Stefano ITA 229
Kumstat,Jan CZE NG 347
ALTERNATES
1 Feldbausch,Kilian (1) SUI 235
2 Varillas,Juan Pablo (1) PER 236
3 Dodig,Matej (1) CRO 251
4 Poljicak,Mili (1) CRO 264
5 Agamenone,Franco (1) ITA 265
6 Torres,Juan Bautista (2) ARG 271
7 Guillen Meza,Alvaro (1) ECU 283
8 Jianu,Filip Cristian (1) ROU 284
9 Broska,Florian (1) GER 293
10 Bondioli,Federico (1) ITA 295
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 SIVIGLIA
Diaz Acosta,Facundo ARG 87
Trungelliti,Marco ARG 91
Gaubas,Vilius LTU 123
Rocha,Henrique POR 126
Ofner,Sebastian AUT 127
Llamas Ruiz,Pablo ESP 130
Lajovic,Dusan SRB 146
Alcala Gurri,Max ESP 176
Bueno,Gonzalo PER 178
Jorda Sanchis,David ESP 187
Carballes Baena,Roberto ESP 190
Martin Tiffon,Pol ESP 209
Den Ouden,Guy NED 215
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 217
Coppejans,Kimmer BEL 218
Gill,Felix GBR 221
Olivieri,Genaro Alberto ARG 225
Bailly,Gilles Arnaud BEL 230
Ferreira Silva,Frederico POR 231
Brancaccio,Raul ITA 232
Brunclik,Petr CZE NG 332
ALTERNATES
1 Feldbausch,Kilian (2) SUI 235
2 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 240
3 Poljicak,Mili (2) CRO 264
4 Torres,Juan Bautista (1) ARG 271
5 Montes-De La Torre,Inaki (1) ESP 275
6 Hardt,Nick (1) DOM 277
7 Jianu,Filip Cristian (2) ROU 284
8 Broska,Florian (2) GER 293
9 Damas,Miguel (1) ESP 302
10 Cuenin,Sean (2) FRA 303
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 SHANGHAI
Mochizuki,Shintaro JPN 112
Svrcina,Dalibor CZE 114
Kypson,Patrick USA 115
Wu,Yibing CHN 118
Bu,Yunchaokete CHN 120
O’Connell,Christopher AUS 129
Basilashvili,Nikoloz GEO 132
Kwon,Soonwoo KOR 152
Zhang,Zhizhen CHN 158
Tomic,Bernard AUS 164
Sakamoto,Rei JPN 165
Harris,Lloyd RSA 175
Galarneau,Alexis CAN 185
Daniel,Taro JPN 186
Smith,Keegan USA 198
Ymer,Elias SWE 212
Noguchi,Rio JPN 213
McCabe,James AUS 243
Zhou,Yi CHN 244
Hsu,Yu Hsiou TPE 245
Kotov,Pavel 249
ALTERNATES
1 Uchida,Kaichi (1) JPN 261
2 Tseng,Chun-Hsin (1) TPE 269
3 Bar Biryukov,Petr (1) 273
4 Santillan,Akira (1) JPN 290
5 Fomin,Sergey (1) UZB 308
6 Dellavedova,Matthew (1) AUS 311
7 Matsuoka,Hayato (1) JPN 314
8 Sun,Fajing (1) CHN 324
9 Marrero Curbelo,Ivan (3) ESP 354
10 Delaney,Jake (1) AUS 358
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 TULLN
Molcan,Alex SVK 75
Choinski,Jan GBR 77
Comesana,Francisco ARG 109
Heide,Gustavo BRA 133
Kolar,Zdenek CZE 156
Neumayer,Lukas AUT 171
Sachko,Vitaliy UKR 191
Midon,Lautaro ARG 193
Squire,Henri GER 208
Krumich,Martin CZE 255
Barrena,Alex ARG 259
Soto,Matias CHI 262
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 263
Barton,Hynek CZE 268
Galan,Daniel Elahi COL 272
Monteiro,Thiago BRA 274
Boscardin Dias,Pedro BRA 278
Kopp,Sandro AUT 280
PR Rehberg,Max Hans GER 281
Mrva,Maxim CZE NG 309
Faurel,Thomas FRA NG 331
ALTERNATES
1 Jianu,Filip Cristian (3) ROU 284
2 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 288
3 Broska,Florian (3) GER 293
4 Damas,Miguel (3) ESP 302
5 Cuenin,Sean (1) FRA 303
6 Mrva,Maxim (1) CZE 309
7 Blanch,Dali (3) USA 313
8 Piraino,Gabriele (2) ITA 321
9 Moeller,Marvin (1) GER 327
10 Dalla Valle,Enrico (3) ITA 328
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CASSIS
Gea,Arthur FRA 85
Droguet,Titouan FRA 111
Samuel,Toby GBR 113
Virtanen,Otto FIN 116
Rodionov,Jurij AUT 134
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 155
Lajal,Mark EST 159
Glinka,Daniil EST 160
Gojo,Borna CRO 161
Harris,Billy GBR 167
Nardi,Luca ITA 168
Onclin,Gauthier BEL 169
Pinnington Jones,Jack GBR 177
Bertola,Remy SUI 182
Schoolkate,Tristan AUS 188
Blanchet,Ugo FRA 192
Echargui,Moez TUN 197
Rincon,Daniel ESP 206
Added,Dan FRA 223
Shelbayh,Abdullah JOR 253
Balshaw,Felix FRA 254
ALTERNATES
1 Grenier,Hugo (1) FRA 258
2 Martineau,Matteo (1) FRA 286
3 Broska,Florian (4) GER 293
4 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 329
5 Erhard,Mathys (1) FRA 337
PR 6 Maloney,Patrick (1) USA 348
7 Ficovich,Juan Pablo (2) ARG 350
8 Torres,Tiago (4) POR 352
9 Perot,Raphael (1) FRA 353
10 Marrero Curbelo,Ivan (2) ESP 354
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL
Shevchenko,Aleksandr KAZ 89
Skatov,Timofey KAZ 149
Rodesch,Chris LUX 153
Maestrelli,Francesco ITA 166
Moller,Elmer DEN 172
Butvilas,Edas LTU 204
Shick,Braden USA 219
Holmgren,August DEN 226
Kasnikowski,Maks POL 234
Basing,Max GBR 248
Mayot,Harold FRA 252
Andrade,Andy ECU 256
Ribecai,Michele ITA 260
Cretu,Cezar ROU 266
Erel,Yanki TUR 282
Broom,Charles GBR 289
Alkaya,Mert TUR 298
Milavsky,Daniel USA 310
Friend,Jay JPN 315
Overbeck,Carl Emil DEN 323
Tobon,Miguel COL NG 499
ALTERNATES
1 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 350
2 Torres,Tiago (5) POR 352
3 Marrero Curbelo,Ivan (1) ESP 354
4 Blancaneaux,Geoffrey (5) FRA 365
5 Poullain,Lucas (2) FRA 369
6 Ivashka,Ilya (2) 374
7 Gengel,Marek (1) CZE 385
8 Kuzmanov,Dimitar (2) BUL 387
9 Kravchenko,Georgii (2) UKR 395
10 Ursu,Vadym (1) UKR 408
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PHAN THIET
Kouame,Moise FRA 214
Bax,Florent FRA 247
Simakin,Ilia 267
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 292
Sekulic,Philip AUS 307
Hewitt,Cruz AUS 376
Bicknell,Blaise JAM 379
Shimizu,Yuta JPN 393
Weber,Arthur FRA 406
Samrej,Kasidit THA 412
Callejon Hernando,Sergio ESP 421
Bittoun Kouzmine,Constantin FRA 429
Jones,Maximus THA 438
Matsuda,Koki JPN 451
Bouzige,Moerani AUS 458
Ellis,Blake AUS 477
Aguiard,Enzo AUS 493
Miyoshi,Kenta JPN 495
Palan,Dominik CZE 504
Sultanov,Khumoyun UZB 513
Moriya,Hiroki JPN 517
ALTERNATES
1 Sach,Tai (1) AUS 518
2 Rawat,Sidharth (2) IND 538
3 Leong,Mitsuki Wei Kang (2) MAS 550
4 Peliwo,Filip (2) POL 555
5 Kumasaka,Takuya (2) JPN 556
6 Sasikumar,Mukund (1) IND 586
7 Singh,Karan (1) IND 607
8 Dev,S D Prajwal (1) IND 623
9 Saitoh,Keisuke (1) JPN 667
10 Honda,Naoya (3) JPN 668