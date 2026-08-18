Entry List Wta Sao Paulo 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Sao Paulo 2026, in programma dal 14 al 20 settembre su campi in cemento all’aperto. Leylah Fernandez guida un’entry list certamente modesta in un periodo un po’ complesso per il circuito Wta, tra gli Us Open e la BJK Cup/inizio della stagione sul cemento asiatico. Presente Lucrezia Stefanini, reduce da una buonissima campagna nordamericana e che punta ad avvicinarsi alla top-100. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Sao Paulo.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA SAO PAULO 2026
1 Leylah Fernandez (CAN)
2 Tereza Valentova (CZE)
3 Yulia Putintseva (KAZ)
4 Paula Badosa (ESP)
5 Solana Sierra (ARG)
6 Jil Teichmann (SUI)
7 Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
8 Eva Lys (GER)
9 Nadia Podoroska (ARG)
10 Kaitlin Quevedo (ESP)
11 Anna Blinkova (RUS)
12 Darja Semenistaja (LAT)
13 Alina Charaeva (ARM)
14 Claire Liu (USA)
15 Leolia Jeanjean (FRA)
16 Dominika Salkova (CZE)
17 Yue Yuan (CHN)
18 Mary Stoiana (USA)
19 Carol Young Suh Lee (USA)
20 Lucrezia Stefanini (ITA)
21 Teodora Kostovic (SRB)
22 Julia Riera (ARG)
23 Jazmin Ortenzi (ARG)