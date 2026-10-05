Alcaraz – Lehecka in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale ATP 500 Tokyo

Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka si contenderanno il titolo dell’ATP 500 di Tokyo 2026 nella giornata di martedì 6 ottobre. Lo spagnolo ritrova una finale che mancava dal Masters 1000 di Montecarlo di aprile 2026, mentre il ceco non disputava l’atto conclusivo di un torneo da marzo (Masters 1000 di Miami). Entrambi hanno perso contro Jannik Sinner (Alcaraz 6-7(5) 3-6; Lehecka 4-6 4-6). Tra Alcaraz e Lehecka ci sono quattro precedenti, il bilancio è 3-1 in favore del murciano. In un’occasione, ATP 500 Queen’s 2025, si sono già contesi un torneo; a vincere fu Alcaraz 6-3 3-6 6-4.

Alcaraz – Lehecka orario e dove vederla in tv

La finale dell’ATP 500 di Tokyo 2026 Alcaraz – Lehecka sarà visibile in tv su Sky Sport non prima delle 11:00 italiane (18:00 locali). Prima della finale di singolare si svolgerà quella di doppio tra Krajicek/Mektic e Arribage/Olivetti, dopodiché si terrà una cerimonia di tributo alla carriera di Kei Nishikori e dunque scenderanno in campo lo spagnolo e il ceco. Alcaraz – Lehecka sarà visibile in tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e sarà visibile in streaming su Sky Go e NOW previo abbonamento.