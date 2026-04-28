Entry List Atp Challenger 2026 – Week 20: Cervia, Istanbul, Bengaluru

Le entry list e i partecipanti dei tre tornei Atp Challenger della Settimana 20 (18-24 maggio 2026). Rispetto al solito, una settimana decisamente più scarna a causa della concomitanza con le qualificazioni del Roland Garros. Sostanzialmente più o meno tutti i giocatori con un ranking tra i primi 240 saranno a Parigi, quindi un’occasione ghiotta per chi insegue per mettere in cascina un po’ di punti. E il torneo di Cervia può certamente rappresentare una bella chance per tanti italiani. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la ventesima stagione della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 20 (18-24 MAGGIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CERVIA
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 255
Justo,Guido Ivan ARG 257
Dostanic,Stefan USA 268
Roncadelli,Franco URU 273
Krueger,Mitchell USA 278
Ribecai,Michele ITA 281
Dellien,Murkel BOL 286
Marmousez,Lilian FRA 309
Kopp,Sandro AUT 317
Krumich,Martin CZE 320
Bondioli,Federico ITA 329
Boitan,Adrian ROU 333
Guerrieri,Andrea ITA 338
Tu,Li AUS 345
Xilas,Ioannis GRE 356
Gadamauri,Buvaysar BEL 357
Kouame,Moise FRA 358
Alcala Gurri,Max ESP 360
Prihodko,Oleg UKR 361
Ivanov,Ivan BUL JR 1
Dhamne,Manas IND NG 444
ALTERNATES
1 Piraino,Gabriele (1) ITA 363
2 Sanchez Jover,Carlos (4) ESP 367
3 Caniato,Carlo Alberto (1) ITA 373
4 Cretu,Cezar (1) ROU 378
5 Romano,Filippo (1) ITA 380
6 Moeller,Marvin (1) GER 392
7 Compagnucci,Tommaso (1) ITA 395
8 Feldbausch,Kilian (4) SUI 402
9 Wallin,Olle (1) SWE 403
10 Palosi,Stefan (1) ROU 40
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 BENGALURU
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 266
Smith,Keegan USA 302
Gray,Alastair GBR 324
Bar Biryukov,Petr 343
Sekulic,Philip AUS 355
Matsuoka,Hayato JPN 366
Stewart,Hamish GBR 391
Milic,Ognjen SRB 407
Singh,Karan IND 420
Jones,Maximus THA 434
Winter,Edward AUS 446
Hernandez,Alex MEX 456
Jasika,Omar AUS 463
Zhukov,Maxim 471
Borg,Leo SWE 476
Kachmazov,Alibek 494
Palan,Dominik CZE 518
Sasikumar,Mukund IND 520
Kumasaka,Takuya JPN 533
Rawat,Sidharth IND 537
Lee,Kuan-Yi TPE 548
Isomura,Kokoro JPN 550
Takahashi,Yusuke JPN 552
ALTERNATES
1 Singh,Digvijaypratap (1) IND 563
2 Matsuda,Ryuki (1) JPN 568
3 Ivashka,Ilya (1) 631
4 Dev,S D Prajwal (1) IND 638
5 Leong,Mitsuki Wei Kang (1) MAS 640
6 Vithoontien,Leo (1) JPN 655
7 Baker,Blu (1) GBR 745
8 Vales,Amit (1) ISR 799
9 Charlton,Joshua (1) AUS 828
10 Sureshkumar,Manish (1) IND 832