L’orario di Cadenasso-Tirante: data e diretta tv primo turno Internazionali d’Italia 2026

Gianluca Cadenasso sfida Thiago Agustin Tirante nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il 21enne genovese, in tabellone grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, affronterà l’argentino numero 69 ATP. Leggermente favorito il sudamericano, ma il momento di forma di Cadenasso lascia una chance aperta per un match equilibrato.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Cadenasso e Tirante andrà in scena giovedì 7 maggio sulla Supertennis Arena come quarto match dalle 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).