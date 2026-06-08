Federer torna agli US Open: in programma un’esibizione con Roddick, Agassi e McEnroe

Roger Federer è pronto a fare il suo ritorno agli US Open. Il 20 volte campione Slam, che a New York ha trionfato cinque volte, tornerà protagonista nell’ultimo Slam della stagione per l’evento di esibizione “Roger Federer: An Icon Returns to New York“, in programma la sera di martedì 25 agosto sull’Arthur Ashe Stadium che vedrà anche la presenza di Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe oltre a tanti altri giocatori iconici e celebrità.

“Gli US Open sono sempre stati uno dei tornei più speciali per me – le parole di Federer -. Tanti momenti indimenticabili della mia carriera si sono svolti a New York, e l’Arthur Ashe Stadium è un luogo che significa molto per me. Mi è mancata quell’atmosfera e l’incredibile energia che i tifosi portano ogni anno. Tornare all’Arthur Ashe e condividere la serata con Andy, Andre e John rende tutto ancora più significativo. Non vedo l’ora di celebrare quei ricordi, rivedere i tifosi e goderci una serata davvero speciale insieme“.