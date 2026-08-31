US Open 2026, Arnaldi subito fuori: Duckworth lo elimina al primo turno

Matteo Arnaldi saluta subito lo US Open 2026. Il sanremese, numero 30 del seeding, viene sconfitto al primo turno da James Duckworth in quattro set con il punteggio di 5-7 6-3 6-2 7-6(8). Una battuta d’arresto pesante per l’azzurro, che parte meglio e conquista il primo parziale ma non riesce a dare continuità al proprio tennis. L’australiano cresce alla distanza, prende il controllo della partita nei due set centrali e resiste al tentativo di reazione di Arnaldi nel quarto.

Per il ligure si chiude dunque già all’esordio l’avventura a Flushing Meadows. Un risultato deludente anche alla luce del tabellone: Arnaldi era testa di serie e, superato Duckworth, avrebbe avuto la possibilità di giocarsi l’accesso a un possibile terzo turno contro Carlos Alcaraz.

La partita

L’avvio è equilibrato, con entrambi i giocatori capaci di trovare buone soluzioni nei propri turni di battuta. Arnaldi è il primo a cambiare passo nella fase decisiva del set: l’azzurro trova lo strappo nel momento giusto e porta a casa il primo parziale per 7-5, mettendo inizialmente la partita sui binari migliori.

Dal secondo set, però, l’inerzia comincia a cambiare. Duckworth aumenta il rendimento, concede meno possibilità in risposta e riesce a mettere maggiore pressione nei turni di servizio dell’italiano. L’australiano trova il break che indirizza il parziale e pareggia i conti con il 6-3.

Il momento più complicato per Arnaldi arriva nel terzo. Il sanremese perde continuità, fatica a comandare gli scambi con la stessa efficacia dell’inizio e lascia sempre più campo a Duckworth. Il numero 71 del mondo ne approfitta, allunga rapidamente e con il 6-2 si porta avanti di due set a uno.

Arnaldi prova a scuotersi nel quarto parziale e riesce a rimanere aggrappato alla partita. Il set procede sul filo dell’equilibrio, senza che nessuno dei due riesca a trovare l’allungo definitivo, e si arriva così al tie-break. Nel momento decisivo è però Duckworth ad avere la meglio: l’australiano chiude la sfida e condanna Arnaldi a un’eliminazione al primo turno che lascia parecchio amaro in bocca.