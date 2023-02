A Grymalska e Baldoni l’Open BNL: al Tc Cagliari si guadagnano (con altri 12) un posto per il Foro Italico

Una conferma nel femminile, quella di Anastasia Grymalska che aveva già vinto l’edizione 2022, e una sorpresa, firmata dal mancino Stefano Baldoni. Sono i principali verdetti dell’Open BNL del Tennis Club Cagliari, primo di una lunga serie di appuntamenti sparsi sull’intero territorio nazionale, come tappe di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia. In Sardegna si è aperta la rincorsa al Foro Italico e i primi due a prenotare un posto sono stati la abruzzese e l’umbro, aggiudicandosi un torneo – dotato di 23.000 euro di montepremi – che ha visto darsi battaglia quasi 250 giocatori di tutti i livelli, dai quarta categoria ai professionisti. Come accennato, la Grymalska (n.213 Wta prima di rallentare l’attività internazionale per dedicarsi alla famiglia), aveva già vinto nella passata edizione e ha fatto meritatamente il bis da favorita della vigilia, risolvendo senza particolari intoppi la finale contro la romana Chiara Catini, domata con il punteggio di 6-2 6-3. Nel maschile, invece, il numero uno del seeding Andrea Picchione, fresco di tesseramento col Tc Cagliari per il prossimo campionato di Serie B, non è riuscito a presentarsi al suo nuovo pubblico con un titolo, arrendendosi in finale al 2.2 Stefano Baldoni. Il giocatore perugino ha dominato il primo set e poi è stato bravissimo nelle fasi calde del secondo, quando dal 5-3 in favore del rivale si è aggiudicato quattro game di fila e ha chiuso al primo match-point, imponendosi per 6-1 7-5 e guadagnandosi nuovamente un posto nel maxi evento della capitale.

L’evento del Tennis Club Cagliari ha distribuito un totale di 14 pass per gli Internazionali, fra Open, terza e quarta categoria, di singolare e doppio. Amarezza per gli atleti di casa nei doppi Open: le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, due dei punti di forza della formazione di Serie A2 del circolo, sono arrivate a un soffio dal titolo che le avrebbe portate al Foro Italico, arrendendosi per 7-6 3-6 10/6 nella finale contro Vittoria Modesti e Camilla Zanolini. Lo stesso è successo nel maschile ad Alberto Sanna: in coppia con Giammarco Gandolfi, il giovane cagliaritano ha ceduto per 6-3 5-7 10/7 all’altro sardo Marco Dessì e a Noah Perfetti. Fra i terza categoria vittoria e pass per Roma per Riccardo Ciulli (under 16 del Tc Cagliari) e Roberta Sechi, mentre andranno al Foro Italico per il master nazionale di quarta categoria Carlo Alberto Giordano e Silvia Bentivegna. Con loro anche le due coppie a segno nel doppio: nel maschile Andrea Bertuzzi e Stefano Polo, nel femminile Silvia Vallone e Tiziana Soi. “Malgrado il maltempo dei giorni scorsi – ha detto Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico del Tc Cagliari – siamo contenti di aver concluso con delle finali di qualità un ottimo torneo, che fa da apripista a un calendario intenso che condurrà fino a un’edizione da record degli Internazionali BNL d’Italia. Abbiamo accolto con piacere gli ottimi risultati delle nostre giocatrici e dei nostri giocatori, compresi i nuovi arrivati Picchione e Giacomo Crisostomo (giunto ai quarti in singolare, ndr). Da parte mia va un grazie a tutto lo staff, dal direttore del torneo Andrea Lecca alle varie persone che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Ci sentiamo pronti per ospitare il nuovo super Challenger in arrivo a maggio, carichi di entusiasmo per vivere sui nostri campi un altro grandissimo evento”.

OPEN BNL TC CAGLIARI: I RISULTATI

Open maschile – Semifinali: Picchione b. Dessì 4-6 6-1 6-1, Baldoni b. Perfetti 6-1 6-1. Finale: Stefano Baldoni b. Andrea Picchione 6-1 7-5.

Open femminile – Semifinali: Grymalska b. Piangerelli 6-1 2-6 6-3, Catini b. Bertoldo 6-7 6-0 6-3. Finale: Anastasia Grymalska b. Chiara Catini 6-2 6-3.

Doppio maschile – Finale: Perfetti/Dessì b. Sanna/Gandolfi 6-3 5-7 10/7.

Doppio femminile – Finale: Modesti/Zanolini b. Dessolis/Dessolis 7-6 3-6 10/6.

Terza categoria maschile – Finale: Riccardo Ciulli b. Mauro Spanu 6-4 6-3.

Terza categoria femminile – Finale: Roberta Sechi b. Anna Maria Valli 6-2 6-0.

Quarta categoria maschile – Finale: Carlo Alberto Giordano b. Michele Petruzzo 6-3 6-4.

Quarta categoria femminile – Finale: Silvia Bentivegna b. Francesca Satta 6-0 6-0.

Doppio quarta categoria maschile – Finale: Bertuzzi/Polo b. Melis/Flumini 4-6 6-1 12/10.

Doppio quarta categoria femminile – Finale: Vallone/Soi b. Pitzalis/Zonza 6-0 6-0.

