Al via gli Italiani di tennis in carrozzina a Bra: in 14 caccia del titolo detenuto dal Country Club Bologna

Con la compilazione del tabellone, da parte del giudice di gara Franco Benna e del direttore del torneo Pietro Mazzei, si sono concluse le formalità legate alla trentunesima edizione dei Campionati italiani di tennis in carrozzina in programma a Bra sino al 6 ottobre. Adesso la parola passa al campo, con le sfide in programma giovedì, nella prima giornata di torneo. A svettare nel tabellone, come prima testa di serie, c’è la formazione del Terranova di Olbia, guidata dal giocatore italiano con miglior classifica, l’atleta paralimpico Luca Arca. A seguire i portacolori del Cus Torino. Per entrambe, l’impegno agli Italiani partirà un turno dopo, mentre le altre si affronteranno a partire dagli ottavi di finale. Il primo accoppiamento del tabellone è tra Ct Novoli (Brindisi) e Sfide B Moncalieri (la vincente sfiderà Terranova), mentre la seconda partita del draw vedrà contrapposte la Canottieri Baldesio Cremona e i padroni di casa del Tc Match Ball Bra. I campioni in carica del Country Club Bologna affronteranno il Montesport Asd (Baccaiano – Firenze), mentre la Special Bergamo Sport troverà i toscani del Tennis Giotto Arezzo. Dal confronto tra Tennis Training Foligno e Sport Di Più Torino uscirà un altro nome destinato ai quarti di finale. Infine, il match tra Sfide A Moncalieri e Sporting Club Sassuolo determinerà la squadra che andrà a incrociare il Cus Torino.

Soddisfatto della lista dei partecipanti il direttore del torneo Pietro Mazzei: “Viste le squadre in gara – ha spiegato – mi aspetto un buon livello di gioco. Non a caso, tra le 14 in tabellone ci sono le vincitrici delle ultime due edizioni. Il Match Ball Bra ha garantito la massima collaborazione, mettendo a disposizione 4 campi veloci in Greenset indoor, cosa che ci permette di affrontare questo appuntamento con la massima serenità. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un’altra edizione da incorniciare dei Campionati italiani di tennis in carrozzina”. Si inizia giovedì mattina alle ore 9, con ingresso gratuito, sui quattro campi in Greenset del Match Ball di Bra (Cuneo). Nella prima giornata sono in programma sei confronti, ognuno dei quali composto da due incontri di singolare e dall’eventuale doppio di spareggio. Chi vincerà proseguirà il percorso nel tabellone principale, mentre gli altri daranno vita a un tabellone di consolazione che consentirà agli atleti di giocare anche nelle giornate successive, sino al gran finale di domenica, quando si terrà il match decisivo per il primo posto.

