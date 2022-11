Bal Lumezzane sconfitta a Verona. Martedì in casa contro Parioli

La Bal Lumezzane cede in trasferta sui campi dell’At Verona e vede complicarsi ulteriormente il proprio cammino in Serie A1 femminile. Il rammarico della sconfitta maturata in Veneto risiede nella rimonta subita dalla numero 1 del team bresciano, la svizzera Ylena In-Albon. Contro Angelica Moratelli, la numero 137 Wta ha dominato il primo set, prima del ritorno della rivale, capace di imporsi per 6-4 al terzo. Nulla da fare invece, negli altri singolari, per Piangerelli e De Ponti, superate in due parziali rispettivamente da Kostova e Zantedeschi. Nel doppio, la stessa Rubina De Ponti, insieme a Chiara Catini, ha dovuto lasciare strada alla coppia formata da Kostova e Moratelli, a segno in due set.

Nella giornata di martedì, il campionato offre un’altra opportunità con il turno infrasettimanale dedicato alla quarta giornata, ma la sfida che attende Lumezzane è nuovamente molto complicata. Sui campi di casa, le lombarde troveranno le romane del Tc Parioli, già vincitrici nella Capitale nella prima giornata. La salvezza passerà dunque presumibilmente dalle sfide dei play-out, considerato che riprendere una delle prime due del girone 1, in questo momento, appare un’impresa fuori portata per le ragazze bresciane.

“Peccato per Ylena In-Albon – spiega il capitano di Lumezzane Alberto Paris – perché il suo match di singolare lo poteva vincere. E a quel punto avremmo ritrovato fiducia per le partite successive. L’incontro di Ylena ha vissuto di alti e bassi, poi purtroppo sono arrivati i crampi a inizio terzo set a renderle la vita difficile. Ha avuto comunque delle chance, ma non ce l’ha fatta. Speriamo di recuperarla al cento per cento per le prossime partite, e poi di averla al top anche per gli eventuali play-out”.

RISULTATI

Terza giornata Girone 1

At Verona Falconeri b. Bal Lumezzane 4-0

Kostova (V) b. Piangerelli (L) 6-1 6-1, Moratelli (V) b. In-Albon (L) 1-6 7-5 6-4, Zantedeschi (V) b. De Ponti (L) 6-2 6-2. Kostova/Moratelli (V) b. Catini/De Ponti (L) 6-1 6-3.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Canottieri Casale, 9 punti

2. Tennis Club Parioli, 4 punti

2. At Verona Falconeri, 4 punti

4. Bal Lumezzane, 0 punti

