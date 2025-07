Il Tc Milano fa festa coi baby: tre squadre accedono alla fase di macroarea

La crescita agonistica del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa passa anche dai campionati giovanili. Dopo aver centrato la promozione in Serie B1 con la formazione femminile e quella in B2 con la squadra maschile composta interamente da ragazzi che fanno base sui campi di via Arimondi, il sodalizio meneghino può festeggiare anche i numerosi traguardi raggiunti dalle proprie squadre giovanili impegnate tra maggio e giugno nelle fasi regionali.

Sono tre le squadre del Tc Milano ad aver guadagnato il pass per la fase di macroarea, che a settembre vedrà battagliare le migliori 8 di Lombardia, Liguria e Piemonte-Valle d’Aosta. La selezione Under 10 mista si è aggiudicata la finalissima con il Tc Villasanta per 2-0, lasciando per strada appena quattro giochi nei due singolari vinti da Rafael Heinz e Norah Bonelli, mentre l’Under 16 maschile ha chiuso al primo posto grazie ai successi di Giorgio Ghia e Teo Mascaretti contro i rivali del Tc Rovellasca. Proseguirà nella fase di macroarea anche l’avventura dell’Under 12 femminile di Sofia Brigatti e Aurora Zanotti che, pur arrendendosi per 2-1 in finale al Tc Lecco, hanno ottenuto comunque la qualificazione, riservata alle migliori tre formazioni di ciascuna categoria d’età. Buonissimo risultato, malgrado non sia valso l’accesso al macroarea, anche quello ottenuto dalle ragazze dell’Under 16, che hanno terminato la fase regionale al quarto posto, perdendo al doppio decisivo lo spareggio contro il Tc Gallarate.

A proposito di movimento giovanile, un’altra soddisfazione per il vivaio del Tc Milano è giunta dalla XVI edizione del Memorial Giuliano Bosurgi, torneo rodeo di terza categoria che si è svolto sui campi in terra rossa di via Arimondi tra il 21 e il 22 giugno, chiamando a raccolta una settantina di giocatori da tutto il territorio lombardo. A imporsi è stato il 3.1 Paolo Viscione, giovane della formazione Under 16: in finale, il padrone di casa ha beneficiato del ritiro di Mauro Festa (3.3 tesserato per l’Harbour Club Milano) dopo il primo set concluso sul 4-0, mentre nei due turni precedenti aveva battuto i pari categoria Simone Federico (4-0 4-2) e Kirill Minakhin (4-0 2-4 10/5).

