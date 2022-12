Barbara Dessolis e Manuel Mazzella vincono gli Assoluti sardi. Tre titoli per il Tennis Club Cagliari

Il successo dell’edizione 2022 dei Campionati Sardi Assoluti era tale già prima del via, grazie alla bellezza di 235 iscritti sparsi nei cinque tabelloni di singolare e doppio, ma il Tennis Club Cagliari l’ha impreziosito ulteriormente. Perché alla quantità dei partecipanti il club ospitante – tornato ad accogliere la manifestazione di punta del movimento regionale a cinque anni dall’ultima volta – ha abbinato la qualità dei risultati dei propri giocatori, andando a prendersi tre dei cinque titoli in palio. Per i portacolori del club di Monte Urpinu le principali soddisfazioni sono arrivate dall’Open femminile, con tre giocatrici di casa fra le quattro semifinaliste e il terzo titolo consecutivo per Barbara Dessolis, elemento del vivaio del club e pilastro della squadra di Serie A2. La giocatrice sarda ha vinto con il punteggio di 6-2 6-1 la finale contro la compagna di squadra Beatrice Zucca, la quale ha aggiunto un altro risultato importante a un finale di stagione che l’aveva già vista arrivare in semifinale in singolare e in finale nel doppio ai Campionati italiani under 16 di Grosseto. Nel singolare maschile, invece, è arrivata l’ennesima vittoria di Manuel Mazzella: in un tabellone rimasto orfano della prima testa di serie Nicola Porcu, costretto a dare forfait per infortunio, il nuorese ha chiuso dominando con un facile 6-1 6-0 la finale contro il sassarese Matteo Mura, conquistando il trono regionale per la sesta volta. Un traguardo che gli ha permesso di agguantare Maurizio Spiga come secondo più titolato di sempre, alle spalle del solo Andrea Lecca, storico volto del Tc Cagliari capace di nove trionfi fra 1987 e 1998.

Nei doppi gli altri due successi di casa: le sorelle Barbara e Marcella Dessolis hanno vinto per la terza volta consecutiva superando le sorelle Zucca (Barbara e Chiara) in una finale tutta Tc Cagliari, mentre la stessa Beatrice Zucca ha trionfato nel doppio misto col compagno di club Alberto Sanna. In una finale identica a quella del 2021 i due si sono presi la rivincita contro Manuel Mazzella e Alessia Manca, superati per 5-7 6-2 10/8. Il titolo del doppio maschile è andato invece ad Andrea Cherchi e Gianluca Sarais, promossi per 4-6 7-5 10/6 contro Stefano Zedda e Alessio Di Martino. Nella conclusione delle sezioni di terza categoria successi per Samuele Porcu e Sarah Patrizia Stoerbrauck, fra i quarta categoria per Enrico Caddeo e Anna Piras. “È stata un’edizione da record – il commento di Lodovica Binaghi, consigliera responsabile del settore agonistico del Tc Cagliari –, con una risposta di iscritti andata oltre le aspettative. Come club abbiamo raccolto tre titoli: è la prova che il lavoro quotidiano per la crescita del vivaio sta pagando e di questo siamo felici. Il mio grazie va agli atleti e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di un evento nel quale credevamo tanto. Nel corso del 2022 sono mancate figure importanti del circolo, fra le quali il nostro padre fondatore e mentore Roberto Binaghi, quindi ci tenevamo a riportare al Tc Cagliari una manifestazione storica del movimento sardo, organizzandola come si deve”. Chiuso un torneo di spessore, è già tempo di pensare al successivo: dal 15 gennaio il Tennis Club Cagliari sarà sede del primo Open di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia.

CAMPIONATI SARDI ASSOLUTI – I risultati delle finali

Singolare maschile Open: Manuel Mazzella b. Matteo Mura 6-1 6-0.

Singolare femminile Open: Barbara Dessolis b. Beatrice Zucca 6-2 6-1.

Doppio maschile: Cherchi/Sarais b. Di Martino/Zedda 4-6 7-5 10/6.

Doppio femminile: Dessolis/Dessolis b. Zucca/Zucca 6-4 6-4.

Doppio misto: Zucca/Sanna b. Manca/Mazzella 5-7 6-2 10/8.

Singolare maschile 3ª categoria: Samuele Porcu b. Stefano Como 6-3 6-4.

Singolare maschile 4ª categoria: Enrico Caddeo b. Vittorio Amedeo Vado 7-6 7-6.

Singolare femminile 3ª categoria: Sarah Patrizia Stoerbrauck b. Valeria Barlini 6-3 6-0.

Singolare femminile 4ª categoria: Anna Piras b. Giorgia Cadoni 6-3 6-2.

Leggi anche: