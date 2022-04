Che partenza dei giovani del Tennis Club Crema: in Serie C è subito doppietta uomini-donne

Una domenica bestiale. È quella vissuta dal Tennis Club Crema nel Campionato di Serie C, scattato con altrettante vittorie casalinghe sui campi in terra battuta di via del Fante, da parte di due formazioni costruite ad hoc per far fare esperienza agli elementi del vivaio. L’obiettivo primario resta quello, insieme al desiderio di conquistare la salvezza, ma l’avvio brillante non può che far piacere, anche perché entrambe le squadre hanno dovuto fare i conti con l’assenza del proprio numero uno: Gabriele Datei nel maschile e la cinese Yu Shan (numero 1.419 del ranking Wta) nel femminile. Eppure, i presenti non hanno fatto rimpiangere chi non c’era, costruendo due ottimi successi. La formazione maschile ha sconfitto per 4-2 la Canottieri Milano, grazie alle vittorie nei singolari di tre under: Leonardo Cattaneo, Mattias Pisanu e Riccardo Fietta. I rivali si sono tenuti in partita grazie al successo di Matteo Sertori contro Luca Toscani, e hanno accorciato le distanze vincendo uno dei due doppi, con la coppia Persico/Sertori. Tuttavia, Cattaneo e il compagno Giacomo Nava non hanno fatto scherzi, regolando Gramegna/Gatti con un doppio 6-3 e mettendo in cassaforte il successo. Il team femminile, invece, ha aperto il campionato superando per 3-1 il Centro Sportivo Villa Reale di Monza, con le vittorie di Giulia Finocchiaro, Bianca Bissolotti e del doppio Finocchiaro/Trolese, grazie al quale quest’ultima ha rimediato alla sconfitta in singolare.

“I ragazzi sono stati veramente bravi – dice Massimo Ocera, in panchina nel ruolo di capitano della formazione maschile –, giocando con impegno e determinazione. Questo è stato fondamentale per fare in modo che i pronostici venissero rispettati in tutti gli incontri. Mi è piaciuto molto l’entusiasmo del gruppo: i ragazzi si sono sostenuti a vicenda, seguendo le sfide con grande attenzione. Sono tutti giovani del nostro vivaio e si vede che hanno tanta voglia di fare bene”. Discorso identico per le ragazze capitanate da Daniela Russino, che hanno subito dimostrato di poter essere competitive anche nell’ottica di un passaggio alla seconda fase. Dopo la pausa pasquale, il team femminile tornerà in campo domenica 24 aprile nella trasferta a Vigevano contro lo Sporting Club Selva Alta, superato per 4-0 al debutto dalla Polisportiva Sirmione. I ragazzi, invece, domenica 24 aprile saranno impegnati al Tennis Club Capriolo (provincia di Brescia), con ottime chance di prendersi altri tre punti e fare un passo importante verso l’obiettivo salvezza. Per poi provare a puntare a qualcosina in più.

SERIE C MASCHILE – Prima giornata

Tennis Club Crema b. Canottieri Milano 4-2

Leonardo Cattaneo (C) b. Christian Persico (M) 6-1 6-1, Mattias Pisanu (C) b. Emanuele Gatti (M) 6-3 6-3, Matteo Sertori (M) b. Luca Toscani (C) 6-4 6-4, Riccardo Fietta (C) b. Lorenzo Gramegna (M) 6-3 6-2, Persico/Sertori (M) b. Pisanu/Spinelli (C) 6-1 6-2, Cattaneo/Nava (C) b. Gramegna/Gatti (M) 6-3 6-3.

SERIE C FEMMINILE – Prima giornata

Tennis Club Crema b. Villa Reale Monza 3-1

Giulia Finocchiaro (C) b. Bianca Omedè (V) 6-2 6-3, Carla Giambelli (V) b. Margherita Trolese (C) 6-3 6-4, Bianca Bissolotti (C) b. Vittoria Medina (V) 6-0 6-3, Finocchiaro/Trolese (C) b. Omedè/Baldrati (V) 6-1 6-2.

Leggi anche: