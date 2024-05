Crema perde l’ultima di Serie C, ma c’è comunque la qualificazione per i play-off

Malgrado un pareggio e una sconfitta fra quarta e quinta giornata, la formazione maschile di Serie C del Tennis Club Crema è riuscita a raggiungere l’obiettivo stagionale, qualificandosi per i play-off regionali da seconda squadra del Girone 9. Un traguardo figlio in particolare dei due successi – entrambi per 6-0 – nei primi due impegni, che hanno permesso ai lombardi di prendere un distacco impossibile da colmare per tutte le altre. Ci ha provato fino in fondo la Canottieri Milano, che dopo aver bloccato i cremaschi sul 3-3 ha vinto per 6-0 l’ultima sfida, in casa contro il Tennis Romano di Lombardia. Grazie a quel successo, i meneghini hanno agguantato il Tc Crema a quota 5 punti in classifica, e con lo stesso identico numero di incontri vinti (15). Tuttavia, il successo in trasferta ottenuto dal club di via del Fante domenica 14 aprile contro il Tennis Club Ambrosiano di Milano si è rivelato la discriminante decisiva per dare il secondo posto ai ragazzi capitanati da Francesco Longhino, a spese di una rivale che invece ha vinto entrambe le sfide casalinghe ma nessuna lontano dalle mura amiche.

Così facendo, la formazione maschile del Tennis Club Crema ha chiuso al secondo posto la prima fase e raggiunto la squadra femminile (qualificata invece da prima del girone) nel tabellone regionale a eliminazione diretta, che metterà in palio cinque posti per la fase nazionale dove giocarsi le promozioni in Serie B2 per il 2025. Il 6 maggio alle 13.30, presso la sede del Comitato Regionale Fitp, il sorteggio degli accoppiamenti di primo turno.

Serie C maschile – Quinta giornata girone 9

Mutti & Bartolucci Tennis Clinic b. Tennis Club Crema 6-0

Tommaso Ferrari (M) b. Marco Ricci (C) 6-1 6-2, Jacopo Rossi (M) b. Giorgio Pezzotta (C) 6-2 6-1, Ayrton Pedercini (M) b. Andrea Bonfadini (C) 6-0 6-0, Riccardo Facciotti (M) b. Giacomo Nava (C) 7-6 6-0, Ferrari/Rossi (M) b. Ricci/Nava (C) 6-3 6-4, Facciotti/Pedercini (M) b. Pezzotta/Bonfadini (C) 4-6 6-3 10/2.

