Serie C, il Forza e Costanza si qualifica al tabellone regionale

Dopo anni in cui la sfortuna aveva spesso messo i bastoni tra le ruote per la qualificazione al tabellone regionale, la dea bendata ha finalmente deciso di premiare la formazione di Serie C maschile del Tennis Forza e Costanza 1911. Nelle ultime due sfide del girone 8, giocate tra il 25 e il 28 aprile, i ragazzi capitanati da Marco Guerini hanno ottenuto un pareggio e una sconfitta, ma nonostante la difficoltà nel raccogliere punti sono comunque riusciti a chiudere al secondo posto nella classifica del Gruppo 8, guadagnandosi l’accesso alla seconda fase. I quattro punti totali incamerati, gli stessi di Eco Sport Samarate (Varese) e Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (Pavia), si sono rivelati sufficienti per stare davanti a entrambe le dirette concorrenti, in virtù della vittoria fuori casa della seconda giornata sui campi de La Dominante di Monza. È proprio questo, cioè il numero di incontri intersociali in trasferta vinti, il discrimine (dopo il conteggio degli incontri individuali e degli incontri intersociali vinti) a determinare l’ordine finale in graduatoria.

Ma andiamo con ordine: nella quinta giornata il Forza e Costanza ha affrontato in casa l’Oltrepò Tennis Academy pareggiando per 3-3. Su sei incontri ben cinque si sono conclusi in due rapidi set, con vittorie per la formazione bresciana firmate da Ludovico Manessi, Leonardo Bezzi e dal doppio Bezzi/Persi. Tre giorni più tardi, invece, è stata la coppia composta da Gabriele Lorini e Matteo Santi a conquistare l’unico match nella difficile trasferta sui campi del San Colombano, formazione che ha surclassato la concorrenza vincendo tutte le partite del girone. Un match, quello vinto contro Bastia/Giannò, ininfluente nell’incontro con i milanesi ma poi risultato determinante per il passaggio al tabellone regionale. In contemporanea, infatti, Oltrepò Tennis Academy e Eco Sport impattavano nella sfida diretta non riuscendo così a superare in classifica il team bresciano. Occhi puntati ora al sorteggio di lunedì 6 maggio che determinerà le avversarie del play-off regionale, seconda fase del cammino verso il tabellone nazionale per la promozione in Serie B2.

Serie C – Quarta giornata gruppo 8

Tennis Forza e Costanza 1911 – Oltrepò Tennis Academy 3-3

Massimo Brambati (O) b. Matteo Santi (F) 6-0 6-3, Ludovico Manessi (F) b. Nicolò Aurino (O) 6-2 6-0, Enrico Giacomini (O) b. Gabriele Lorini (F) 7-6(3) 7-6(4), Leonardo Bezzi (F) b. Edoardo Marguati (O) 6-1 6-1, Giacomini/Brambati (O) b. Lorini/Santi (F) 6-0 6-3, Bezzi/Persi (F) b. Brambati/Aurino (O) 6-0 6-1.

Serie C – Quinta giornata gruppo 8

San Colombano Tennis – Tennis Forza e Costanza 1911 5-1

Jacopo Giannò (S) b. Matteo Santi (F) 6-4 6-3, Emanuele Molina (S) b. Ludovico Manessi (F) 6-1 6-0, Fabrizio Ornago (S) b. Gabriele Lorini (F) 6-3 6-1, Francesco Maria Gregori Amorini (S) b. Filippo Torazzi (F) 5-7 7-5 6-2, Lorini/Santi (F) b. Bastia/Giannò (S) 6-4 6-1, Molina/Ornago (S) b. Manessi/Persi (F) 6-0 6-1.

