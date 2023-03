Crema spinge su promozione e vivaio: 900 ragazzi per il progetto Racchette in classe

Se tutte le realtà del territorio nazionale si impegnassero nel progetto “Racchette in classe” come e quanto il Tennis Club Crema, l’obiettivo della Federazione Italiana Tennis e Padel di arrivare a coinvolgere 400.000 ragazzi sarebbe raggiunto con facilità. Perché nell’edizione 2023 del piano federale – approvato al Ministero dell’Istruzione – che porta gratuitamente il tennis negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, solo il club di via del Fante arriverà a promuovere la disciplina di fronte a circa 900 ragazzi di vari istituti diversi, fra elementari, medie e superiori. Un risultato che simboleggia il costante aumento di interesse nei confronti del tennis ma anche la grande credibilità che il Tc Crema ha saputo costruirsi sul territorio, riuscendo a ricevere il via libera da parte di tutti i dirigenti scolastici contattati. “La promozione del tennis fra i più giovani – ha detto il presidente Stefano Agostino – è uno dei capisaldi del nostro statuto, ragion per cui questa iniziativa è particolarmente importante”. Non è la prima volta che il club aderisce al progetto federale inaugurato nel 2014, perché si tratta di un ritorno dopo qualche anno di assenza, ma è la prima che lo fa con numeri tanto importanti e un tale dispiego di forze, che saranno divise fra Istituto comprensivo Crema Uno (classi primarie di Borgo San Pietro e Castelnuovo), Fondazione Carlo Manziana (classi primarie, secondarie di primo e secondo grado) e Istituto Comprensivo E. Fermi di Montodine (classi primarie di Ripalta Cremasca e Casaletto Ceredano).

Il progetto, scattato lunedì 13 marzo, prevede tre percorsi che variano in base all’età degli allievi, ma tutti divisi nelle stesse tre fasi: una prima di otto lezioni da svolgere negli istituti, una seconda di sette lezioni da svolgere al club e quindi la festa finale. “I nostri insegnanti – spiega Matteo Tognon, coordinatore tecnico del Tc Crema – hanno accolto l’iniziativa in maniera positiva e costruttiva, appoggiandola da subito. Si tratta di uno sforzo importante che per oltre due mesi ci impegnerà quasi ogni mattina, ma siamo certi delle grandi potenzialità di questo progetto, per promuovere il gioco e la nostra scuola tennis”. La parte del programma che si svolgerà al Tc Crema è prevista verso la fine di maggio, con una serie di giornate ricche di attività e piccoli tornei per i ragazzi. “In quelle occasioni – dice ancora Tognon – dovremo essere bravi a far capire cosa facciamo e come lo facciamo. L’obiettivo di fondo è di rendere Racchette in classe una vetrina per il tennis ma anche per il Tc Crema e il nostro modo di lavorare, in modo da allargare i numeri del vivaio. Ci stiamo impegnando tanto nell’avviamento: puntiamo a costruire un settore giovanile sempre più sviluppato che ci possa permettere di distinguerci fra le Top School italiane. Un obiettivo che passa anche dalle collaborazioni di spessore avviate da poco, utili a innalzare le competenze di ognuno”.

Leggi anche: