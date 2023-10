Crema vince ancora: 4-2 a Siracusa e primo posto in classifica al termine dell’andata

Le aspettative erano come sempre alte, ma difficilmente i dirigenti del Tennis Club Crema potevano immaginare un girone d’andata simile. Perché al termine delle prime tre sfide, la formazione lombarda è al comando in solitaria nel gruppo 1 del Campionato di Serie A1, in virtù di due vittorie e un pareggio. I successi sono arrivati uno via l’altro, entrambi in casa: il primo sette giorni fa contro il Tennis Club Italia e il successivo con il punteggio di 4-2 contro il Match Ball di Siracusa, in un duello che alla vigilia si annunciava aperto. Invece, i padroni di casa hanno ipotecato i tre punti già al termine dei singolari, chiudendo sul 3-1. A regalare il primo successo ci ha pensato Andrea Arnaboldi, che sul Campo 4 ha imposto una netta superiorità tecnica nella sfida contro il siciliano Alessandro Ingarao, domato per 6-1 6-4. Due minuti più tardi, nel Palatennis è invece arrivata la vittoria dell’olandese Robin Haase, che contro Antonio Caruso ha impiegato un po’ a carburare ma poi ha deliziato il pubblico con qualche soluzione degna di un ex top-50, imponendosi per 6-3 7-5. Gli ospiti hanno accorciato le distanze grazie al tedesco Yannick Maden contro il giovane del vivaio Giacomo Nava, ma poi Samuel Vincent Ruggeri non ha fatto scherzi contro Antonio Massara, conquistando col punteggio di 6-3 6-2 il punto del 3-1.

Dello stesso Vincent Ruggeri, per l’occasione in coppia con Andrea Arnaboldi, il successo che ha garantito la certezza dei tre punti, ottenuto con un rapido 6-2 6-1 in appena 47 minuti contro il duo Caruso/Maden. L’altro doppio, dal finale rocambolesco con match-point a ripetizione per entrambe le coppie, è invece andato ai siracusani, grazie alla vittoria di Massara/Ingarao contro Haase/Bresciani, sconfitti per 2-6 7-6 16/14. È quello l’unico rimpianto dei padroni di casa, ma per come è andata sin qui c’è davvero poco di cui lamentarsi. “Malgrado la grande partenza – dice capitan Armando Zanotti – non ci montiamo la testa: il nostro obiettivo rimane la salvezza e a quella continuiamo a pensare. Ma non possiamo nascondere che fino a qui è andata alla grande. Anche oggi i ragazzi mi sono piaciuti molto, dando il massimo su ogni palla. Mi spiace per Giacomo (Nava, ndr), che al suo esordio in singolare ha trovato un giocatore capace solo qualche anno fa di arrivare fra i primi 100 del mondo, ma è comunque riuscito a far vedere qualcosa di buono”. Fra sette giorni a Crema è già tempo di pensare al ritorno, con la terza (e ultima) sfida casalinga. Sui campi di via del Fante arriveranno i genovesi del Park Tc, secondi in classifica con 5 punti.

RISULTATI

Terza giornata Girone 1

Tennis Club Crema b. Match Ball Siracusa 4-2

Andrea Arnaboldi (C) b. Alessandro Ingarao (S) 6-1 6-4, Robin Haase (C) b. Antonio Caruso (S) 6-3 7-5, Yannick Maden (S) b. Giacomo Nava (C) 6-1 6-0, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Antonio Massara (S) 6-3 6-2, Arnaboldi/Vincent Ruggeri (C) b. Maden/Caruso (S) 6-2 6-1, Massara/Ingarao (S) b. Haase/Bresciani (C) 2-6 7-6 16/14.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Crema, 7 punti (12-6)

2. Park Tc Genova, 5 punti (11-7)

3. Tennis Club Italia, 3 punti (7-11)

4. Match Ball Siracusa, 1 punto (6-12)

