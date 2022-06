Crema vince la gara d’andata dei play-off: la promozione in Serie B2 è a un passo

Cinque vittorie per chiudere a punteggio pieno il Girone 3 del Campionato di Serie C, una sesta per superare il tabellone regionale a eliminazione diretta e una settima nella gara d’andata dei play-off nazionali. Vuol dire che al cammino sin qui immacolato del Tennis Club Crema manca ormai pochissimo per celebrare le promozione nella Serie B2 nazionale, o più precisamente il ritorno dopo la retrocessione di dodici mesi fa. In virtù del 4-2 casalingo di domenica contro i calabresi del Circolo Tennis Gioia 1974 di Gioia Tauro (Reggio Calabria), alla formazione cremasca composta esclusivamente da giovani del vivaio basterà un pareggio nella gara di ritorno di domenica 10 luglio per completare l’opera e agguantare il meritato passaggio di categoria, al termine di un campionato diventato via via sempre più interessante. Inizialmente l’obiettivo del club era solo di far fare esperienza ai giovani, in un ambiente unito e molto formativo, ma sono bastati i primi incontri per rendersi conto che le potenzialità del team rendevano alla portata anche traguardi più ambiziosi. Così in via del Fante hanno messo nel mirino la promozione e ora si trovano a un passo dal centrarla, con addirittura qualche rimpianto per una gara d’andata che, con un pizzico di fortuna in più, poteva terminare con un divario più ampio a favore dei padroni di casa, nel complesso decisamente superiori.

Basta dare uno sguardo ai risultati: i quattro punti del Tennis Club Crema sono arrivati con altrettante vittorie schiaccianti, con un solo game lasciato per strada in otto set, quello ceduto da Cattaneo/Nava nel doppio contro Gianluca Allera e Pietro Domenico Sofia. In precedenza, infatti, Mattias Pisanu (contro Allera), Gabriele Datei (contro Massimo Del Carmine) e Giacomo Nava (contro Sofia) avevano vinto addirittura per 6-0 6-0, dimostrando di non voler lasciare nulla al caso in un duello importantissimo. Tuttavia, Leonardo Cattaneo non è riuscito a completare con un successo la sfida fra i numeri due delle formazioni col 2.5 Francesco Rotondo, a segno in rimonta per 3-6 7-5 6-4, mentre nell’ultimo doppio di giornata la coppia Datei/Pisanu si è arresa per 7-6 7-5 a Rotondo/Del Carmine, lasciando una speranza ai rivali. Si deciderà tutto nella sfida di domenica 10 luglio, in trasferta in Calabria. In caso di vittoria o pareggio sarà promozione per il Tc Crema; in caso di sconfitta per 4-2 verrà giocato un doppio di spareggio; in caso di 5-1 o 6-0 per i calabresi saranno invece loro a salire in Serie B2.

SERIE C MASCHILE – Gara d’andata play-off nazionale

Tennis Club Crema b. Circolo Tennis Gioia 1974 4-2

Francesco Rotondo (G) b. Leonardo Cattaneo (C) 3-6 7-5 6-4, Mattias Pisanu (C) b. Gianluca Allera (G) 6-0 6-0, Gabriele Datei (C) b. Massimo Del Carmine (G) 6-0 6-0, Giacomo Nava (C) b. Pietro Domenico Sofia (G) 6-0 6-0, Cattaneo/Nava (C) b. Sofia/Allera (G) 6-1 6-0, Rotondo/Del Carmine (G) b. Datei/Pisanu (C) 7-6 7-5.

