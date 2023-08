Gli Open di Bagnatica entrano nel vivo: scocca l’ora dei quarti di finale con tanti nomi di spessore

Nemmeno la pioggia caduta nello scorso fine settimana è bastata a rallentare il programma degli Open del Tennis Bagnatica, lanciatissimi verso il gran finale. Sia il tabellone dell’Open maschile “Erca-Hydrotech”, giunto all’ottava edizione, sia quello dell’Open femminile “Time Office”, che si gioca per il terzo anno consecutivo, sono regolarmente allineati ai quarti di finale, grazie all’utilizzo nei giorni scorsi dei campi coperti in cemento. I quarti, tuttavia, si giocheranno sulla terra battuta all’aperto: il programma originario li prevede tutti nella giornata di lunedì, ma qualora il meteo non lo permettesse tutte le sfide verrebbero posticipate di un giorno. A quel punto, sulla base delle disponibilità dei giocatori ancora in corsa, verrà stabilito se ritardare di un giorno anche la conclusione del torneo (che slitterebbe a giovedì) oppure far disputare semifinali e finali nella stessa giornata (mercoledì). Indipendentemente dal giorno, le finali si giocheranno una via l’altra a partire dalle 19 (con la possibilità di riservare un tavolo per la cena con vista sul Centrale) e non cambia la qualità dello spettacolo promesso dai presenti, in particolare in un tabellone femminile – dotato di 7.000 euro di montepremi, così come quello maschile – che annovera fra le favorite numerose giocatrici di altissimo livello. Una su tutte la numero uno del seeding Anastasia Grymalska, ex n.213 Wta e vincitrice in carriera di 20 titoli nel circuito Itf. L’abruzzese di origini ucraine, classe 1990, è una vecchia conoscenza del Tennis Bagnatica, dove per anni è stata fra le protagoniste del vecchio torneo internazionale, con una finale (nel 2014) e altre tre semifinali.

Pronta all’esordio dai quarti di finale anche la seconda testa di serie Federica Di Sarra (una delle tre 2.1 in gara: la terza è Federica Arcidiacono), mentre ha già giocato il primo match a Bagnatica – vincendo 6-2 6-1 contro Lucrezia Piana – la ligure Cristiana Ferrando. Nelle classifiche nazionali è un gradino più indietro rispetto alle dirette concorrenti (2.2), ma sta attraversando un incredibile periodo di forma tanto da aver vinto gli ultimi sette tornei Open ai quali ha preso parte. Nel maschile, invece, l’evento diretto da Oliviero Terzi ha pagato qualche forfait dell’ultimo minuto fra i nomi più attesi della vigilia, ma si prepara comunque per dei quarti di finale di alto livello che attireranno sugli spalti il solito folto pubblico. Il più atteso è quello fra il milanese Fabrizio Ornago, n.4 del tabellone, e il lecchese Ottaviano Martini, n.5: sono due dei principali protagonisti dei tornei Open lombardi, pronti a giocarsi l’accesso alle semifinali – e il ruolo di favorito per il titolo – in uno dei più prestigiosi dell’intera stagione.

Open maschile Erca-Hydrotech – Gli incontri dei quarti di finale

Manfred Fellin vs Gilberto Ravasio, Fabrizio Ornago vs Ottaviano Martini, Filippo Valsecchi vs Matteo Liusso, Leonardo Borrelli vs Edoardo Santoni.

Open femminile Time Office – Gli incontri dei quarti di finale

Anastasya Grymalska vs Matilde Ronchi, Emma Pennè vs Elena Bocchi, Cristiana Ferrando vs Federica Arcidiacono, Serena Paris vs Federica Di Sarra.

