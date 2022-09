Gli under 16 del Tc Crema fra le prime 8 in Italia: da venerdì a Padova si giocano lo scudetto

Un traguardo storico. È così che il presidente Stefano Agostino ha definito la qualificazione della squadra maschile under 16 del Tennis Club Crema per la fase finale del campionato nazionale, che da venerdì 23 a domenica 25 settembre assegnerà lo scudetto sui campi del Tennis Club Padova. Un risultato agguantato con i denti da Leonardo Cattaneo e Mattias Pisanu, che dopo il terzo posto in Lombardia (ultimo utile per accedere alla fase successiva) hanno conquistato due vittorie pesantissime nel tabellone di macroarea nord-ovest giocato lo scorso fine settimana al Tennis Club Gallarate (Varese), che accoglieva le migliori otto fra Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La formazione cremasca, accompagnata dal tecnico Matteo Tognon, ha esordito battendo per 2-0 i torinesi del Centro Sportivo Dega di Vinovo, mentre all’indomani ha confezionato l’impresa contro i campioni regionali della Milano Tennis Academy. Erano stati loro, a giugno, a negare ai cremaschi l’accesso alla finale per il titolo lombardo, mentre tre mesi più tardi si sono dovuti arrendere per 2-1 in un duello thriller, deciso al fotofinish. Dopo l’1-1 dei singolari, Pisanu e Cattaneo hanno unito le forze e sono riusciti ad avere la meglio contro i rivali per 13/11 al long tie-break decisivo del doppio, guadagnando l’ingresso fra le prime 8 d’Italia.

“Poter vantare una formazione under 16 fra le prime otto in Italia – commenta il presidente Agostino – rimarca la qualità del lavoro svolto dal circolo per la crescita dei ragazzi. È la prova che non ci concentriamo soltanto sulla Serie A1, ma lavoriamo quotidianamente per offrire ai giovani i mezzi ideali per migliorarsi. Entrambi i ragazzi hanno vissuto una buonissima stagione nei tornei individuali, e ne stanno raccogliendo i frutti anche a livello di squadra. Non era mai successo che una formazione giovanile del Tennis Club Crema riuscisse ad arrivare al tabellone finale per giocarsi lo scudetto (nel 2021 le under 12 si erano fermate alla fase di macroarea, ndr), e questo è un traguardo che ci riempie d’orgoglio”. Ma come detto non è ancora finita, anche perché quanto visto a Gallarate stimola obiettivi ancora più importanti. Cattaneo e Pisanu li inseguiranno da venerdì, in un tabellone che oltre alla formazione cremasca annovera anche Sporting Club Selva Alta (Vigevano), Tennis Comunali Vicenza, Tennis Villa Carpena (Forlì), Tennis Club Italia (Forte dei Marmi), Circolo Tennis Pescara, Ct 2002 (Benevento) e Circolo Tennis Bari. Tre gli incontri da vincere per cucirsi sul petto lo scudetto, sempre con formula di due singolari e un doppio.

