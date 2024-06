Il Milanino Sporting Club prepara un altro evento super: a Villanuova sul Clisi arriva Andreas Seppi

Al Milanino Sporting Club sono ormai abituati ad accogliere personaggi di spessore del tennis italiano, ma per l’evento di sabato 15 e domenica 16 giugno hanno rilanciato un’altra volta. Perché per dare continuità al progetto intrapreso con Paolo Lorenzi, assente per impegni istituzionali con la Fitp, arriverà a Villanuova sul Clisi (provincia di Brescia) un’altra delle stelle azzurre del recente passato, quell’Andreas Seppi che è stato a lungo numero uno d’Italia, in carriera ha vinto tre titoli Atp ed è ricordato soprattutto per una clamorosa vittoria contro Roger Federer all’Australian Open del 2015. A meno di due anni dal ritiro di fine 2022, il 40enne altoatesino – che oggi vive negli Stati Uniti con la famiglia – sarà sul Garda per uno stage particolarmente intenso, nel quale offrirà la sua enorme esperienza a chiunque vorrà partecipare. “L’abbiamo messo al corrente dal lavoro che stiamo portando avanti – dice il tecnico nazionale Simon Flood, direttore della scuola tennis del Milanino – e come già fatto con Lorenzi proveremo a sfruttare le sue idee e le sue competenze come un veicolo per aiutare i nostri ragazzi”. Già, perché quella dell’ex n.18 del mondo non sarà affatto una passerella: nei due giorni di attività rimarrà in campo quasi 15 ore, fra stage e molto altro. “Si tratta di un percorso nel quale crediamo molto – continua Flood –, pertanto cercheremo di proseguire con personaggi di questo calibro, per offrire continuamente ai nostri ragazzi degli spunti utili per migliorarsi. Il confronto è fondamentale: più opinioni si riescono a raccogliere e meglio ci si può muovere per il futuro”.

Tre le sedute di stage, dal costo di 50 euro ciascuna per gli utenti esterni: una al sabato (9-12.30) e altre due alla domenica (8.30/12 e 14/17.30), con la possibilità di partecipare a una sola o anche a tutte. Ma, come accennato, c’è molto di più: nel pomeriggio di sabato – dalle 15 alle 18 – Seppi giocherà con i membri delle squadre del Milanino Sporting Club e quindi con i ragazzini della scuola tennis, divisi in base alle fasce d’età, con tanto di intrattenimento di Radio Bruno. A seguire, alle 19 è prevista invece una conferenza stampa: verranno illustrati i progetti e le ambizioni della nuova Milanino Academy in partenza a settembre, ma il momento diventerà anche l’occasione per la presentazione delle squadre agonistiche del club, per la premiazione dei ragazzi della scuola tennis e anche per la consegna dei contratti di abbigliamento che Flood e il presidente del club Nico Maietta, sempre al lavoro per la crescita dell’impianto e della sua scuola, si sono impegnati a siglare per agonisti e maestri. Poi, prima del buffet conclusivo, si terrà anche un momento di confronto fra i presenti e Andreas Seppi, che condividerà parte delle sue esperienze da campione che per quasi vent’anni ha frequentato tutti i più importanti tornei del mondo e battuto varie leggende del tennis. Per concludere, a fare da intermezzo fra le due clinic domenicali, alle 12 è prevista un’esibizione fra lo stesso Seppi e l’ex professionista bresciano Andrea Agazzi, i quali promettono di regalare ulteriore spettacolo in un weekend destinato a lasciare il segno.

