Il Tc Cagliari fa l’en-plein in B1 ed è al turno decisivo dei play-off: fra 2 e 9 luglio la sfida promozione

La prima posizione finale nel girone 6 era già in cassaforte, grazie all’en-plein di successi nelle prime cinque sfide del campionato di Serie B1 maschile, ma la formazione del Tennis Club Cagliari non ha voluto fare sconti, onorando l’impegno fino all’ultima palla. Pertanto anche nell’ultima giornata, in trasferta sui campi del Circolo Tennis Lucca (seconda forza del girone), i ragazzi di Martin Vassallo Arguello hanno imposto la stessa superiorità già vista nei duelli precedenti, ottenendo un nuovo successo per 6-0 con un solo set lasciato per strada. L’ha perso Nicola Porcu contro Filippo Fabiani, ma poi il giovane del vivaio ha raddrizzato la situazione nel set decisivo, prima di approfittare del ritiro del rivale a risultato ormai compromesso (Sanna conduceva per 4-0). Di Bruno Pujol Navarro, Andrea Picchione e Alberto Sanna le altre vittorie in singolare; delle coppie Pujol Navarro/Capalbo e Sanna/Porcu i successi in doppio che hanno chiuso i conti. “Siamo molto contenti di come è andata – il commento di capitan Vassallo Arguello –, riuscendo a giocare tutte le partite con la miglior formazione possibile. Ci ha fatto grande piacere vedere gli sforzi compiuti dai giocatori più esperti per essere sempre presenti a dare il proprio contributo. Fra i membri del team si sta creando un rapporto sempre più stretto e un forte legame col club. È un passaggio che di solito richiede molto tempo, mentre noi ci siamo riusciti in poche settimane”.

Chiuso il girone al primo posto, con un bilancio da record di 35 incontri vinti e una sola sconfitta (nessuna fra le altre 41 squadre della Serie B1 ha saputo tenere un rendimento simile), la formazione del Tc Cagliari si fermerà ora per una settimana, in attesa dell’esito del duello di domenica 25 giugno – fra una seconda e una terza classificata degli altri gironi, martedì il sorteggio – che definirà l’avversaria dei sardi del turno decisivo del play-off promozione. Si giocherà con formula di andata e ritorno: domenica 2 luglio la prima sfida, sette giorni dopo la seconda. “In attesa di scoprire chi saranno i nostri avversari – dice ancora Vassallo Arguello – noi continueremo a lavorare con l’obiettivo di arrivare al prossimo incontro nelle migliori condizioni. Sappiamo che la parte complicata della stagione deve ancora arrivare, ma ci faremo trovare pronti”.

RISULTATI

Girone 6 – Settima giornata

Circolo Tennis Lucca – Tennis Club Cagliari 0-6

Bruno Pujol Navarro (C) b. Emanuele Mazzeschi (L) 6-0 6-4, Nicola Porcu (C) b. Filippo Fabiani (L) 6-2 5-7 4-0 ritiro, Andrea Picchione (C) b. Emanuele Ribecai (L) 6-2 7-6, Alberto Sanna (C) b. Emanuele Fedeli (L) 6-0 6-2, Pujol Navarro/Capalbo (C) b. Picchi/Fulgeri (L) 6-1 6-2, Sanna/Porcu (C) b. Cerri/Fedeli (L) 6-2 6-1.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 6

1. Tc Cagliari, 18 punti (35-1)

2. Ct Lucca, 12 punti (20-16)

3. Ct Reggio Emilia, 10 punti (22-14)

4. Tc Rungg Suedtirol – Alpeker, 8 punti (18-18)

5. Ct Lanciano, 7 punti (17-19)

6. Canottieri Casale, 6 punti (13-23)

7. Tc Pavia, 0 punti (1-35)

