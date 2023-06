Il Tc Crema fa festa in Serie C: le ragazze conquistano il tabellone nazionale dei play-off

Dopo una lunga rincorsa, durata anni e caratterizzata da tanti stop a un passo dal traguardo, finalmente le ragazze del Tennis Club Crema ce l’hanno fatta. Col successo casalingo per 3-2 contro la Junior Tennis Training di Solbiate con Cagno (provincia di Como), la formazione capitanata da Daniela Russino ha conquistato l’accesso al tabellone nazionale del campionato di Serie C, che metterà in palio le promozioni in Serie B2 per il 2024. Basterà vincere una sola sfida, con formula di andata e ritorno, per completare il percorso e meritarsi il passaggio di categoria. Ancora da definire l’avversaria delle cremasche (il sorteggio è il programma mercoledì 14 giugno a Roma, nella sede FITP), mentre si conoscono già le date dei due incontri: domenica 25 giugno la gara d’andata, domenica 2 luglio quella di ritorno. Per il Tc Crema sarebbe un traguardo mai raggiunto con le donne, rimasto possibile grazie al successo di carattere ottenuto domenica sui campi di via del Fante, in un duello diventato terribilmente complicato al termine dei singolari. Dopo la comoda vittoria di Aurora Corvi contro Vera Chiari sono infatti arrivate le sconfitte di Giulia Finocchiaro e Bianca Bissolotti, che hanno permesso alle rivali di portarsi avanti per 2-1, a un solo punto dal successo.

Ma proprio quando si sono trovate spalle al muro, le ragazze del Tc Crema hanno reagito alla grandissima. Merito soprattutto della coppia Corvi/Finocchiaro, le quali prima hanno riportato la sfida sul 2-2 vincendo facilmente il doppio contro il duo Kravchenko/Chiari, e poi hanno vinto anche il doppio di spareggio, diventato necessario per stabilire la formazione qualificata per l’ultima fase. Corvi e Finocchiaro hanno chiuso per 6-2 6-4 contro Kravchenko/Rezzonico e hanno raccolto l’abbraccio delle compagne, ugualmente preziose grazie al sostegno dato dagli spalti. Ora non resta che attendere il nome dell’avversaria e prepararsi a dovere per la sfida, con l’obiettivo di approdare nelle divisioni nazionali.

Nel fine settimana è anche arrivato il primo punto in Serie B2 per la formazione maschile, che nel turno infrasettimanale di venerdì 2 giugno ha pareggiato per 3-3 in casa contro la Milago Tennis Academy di Buccinasco. Domenica 4 giugno, invece, i cremaschi hanno perso per 5-1 nella trasferta a Ceriano Laghetto. Al loro campionato rimangono due impegni: l’11 giugno in casa contro il Tc Guidizzolo e il 18 in trasferta a Parabiago. L’obiettivo è conquistare i punti necessari per salire dal settimo al quinto posto, e lottare così per la salvezza nei play-out.

SERIE C FEMMINILE – Turno finale play-off regionali

Tennis Club Crema b. Junior Tennis Training 3-2

Aurora Corvi (C) b. Vera Chiari (J) 6-2 6-0, Valeria Kravchenko (J) b. Giulia Finocchiaro (C) 6-1 6-2, Nora Nina Rezzonico (J) b. Bianca Bissolotti (C) 7-5 5-7 6-4, Corvi/Finocchiaro (C) b. Kravchenko/Chiari (J) 6-1 6-0, Corvi/Finocchiaro (C) b. Kravchenko/Rezzonico (J) 6-2 6-4.

