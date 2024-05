Il Tc Crema gioisce ancora in Serie C: ragazze alla fase nazionale, ragazzi a un passo

Indipendentemente da come andrà a finire, la stagione del Tennis Club Crema in Serie C rimarrà di quelle da ricordare. Perché sia la squadra femminile sia quella maschile stanno vivendo un’annata ricca di successi, conquistando vittorie e regalando soddisfazioni alla dirigenza. Le ultime sono arrivate in una domenica – la scorsa – trionfale per entrambi i team, in gara nei play-off regionali del Campionato. La formazione femminile capitanata da Daniela Russino era impegnata nel turno decisivo e ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 che vale – per il secondo anno consecutivo – l’accesso alla fase nazionale, che a giugno metterà in palio le promozioni in Serie B2 per il 2024. Vuol dire che per salire di categoria basterà vincere solamente un’altra sfida, da giocare fra 23 e 30 giugno con formula di andata e ritorno (l’11 giugno il sorteggio degli accoppiamenti). Un compito da tempo negli obiettivi di una formazione sempre più competitiva, come ha ribadito la vittoria di domenica contro il Circolo Tennis Cantù, conquistata già al termine dei singolari grazie alle vittorie di Aurora Corvi, Martina Tognon e Bianca Maria Bissolotti. “Fin qui – ha detto la capitana Daniela Russino – il nostro campionato è andato alla grande. Ora non ci resta che sperare in un buon sorteggio, ma indipendentemente dal nome dell’avversaria siamo pronte a giocarci le nostre carte”.

Mentre le ragazze sono già alla fase nazionale, i ragazzi hanno fatto un passo importante per raggiungerle nella trasferta di domenica a Buccinasco (Milano), vincendo per 5-1 il duello contro il Milago Tennis Center che valeva l’accesso al turno decisivo della fase lombarda. Per i ragazzi capitanati da Francesco Longhino è stata una sfida senza particolare storia, con le vittorie nei singolari di Gabriele Datei, Leonardo Cattaneo e Giacomo Nava, e quindi i successi nei doppi delle coppie Bonfadini/Ricci e Cattaneo/Datei. Domenica 26 maggio la sfida decisiva per l’accesso alla fase nazionale, contro San Colombano al Lambro (4-2 al Tc Como). “Siamo felicissimi per i risultati di entrambe le squadre – ha commentato il presidente Stefano Agostino –, a partire da un team maschile composto da ragazzi cresciuti insieme. Tutti, nessuno escluso, hanno contribuito all’approdo al turno decisivo, comprendendo pienamente il concetto di squadra. Lo stesso vale per la formazione femminile, che si è già garantita un posto al tabellone nazionale. Non possiamo parlare di ragazze cresciute insieme, ma sicuramente di un gruppo di giocatrici capaci di farsi trovare pronte costituendo un gruppo vincente”.

Serie C femminile – Turno decisivo play-off regionale

Tennis Club Crema b. Circolo Tennis Cantù 3-0

Aurora Corvi (Cr) b. Giulia Riella (Ca) 6-3 6-1, Martina Tognon (Cr) b. Beatrice Zappa (Ca) 6-3 6-3, Bianca Maria Bissolotti (Cr) b. Greta Vilardi (Ca) 6-3 3-6 6-3.

Serie C maschile – Secondo turno play-off regionale

Tennis Club Crema b. Milago Tennis Center 5-1

Gabriele Datei (C) b. Matteo Magri (M) 6-2 7-5, Daniele Piva (M) b. Andrea Bonfadini (C) 7-5 6-4, Leonardo Cattaneo (C) b. Ivan Veronese (M) 6-1 6-1, Giacomo Nava (C) b. Riccardo Moscheni (M) 3-6 6-4 6-2, Bonfadini/Ricci (C) b. Piva/Veronese (M) 6-3 6-1, Cattaneo/Datei (C) b. Manfi/Magri (M) 6-3 6-4.

