Il Tennis Club Cagliari pronto per la Serie B1: domenica l’esordio a Casale Monferrato

Archiviata la scorpacciata di tennis internazionale offerta dalla prima edizione del Sardegna Open, al Tennis Club Cagliari non c’è tempo per fermarsi. Domenica 14 maggio scoccherà l’ora di un altro dei momenti più attesi della stagione, ossia l’inizio del campionato di Serie B1 maschile, che vedrà la formazione sarda andare a caccia del ritorno in A2. Il team capitanato da Martin Vassallo Arguello è stato inserito nel Girone 6, insieme a Società Canottieri Casale Monferrato (prima avversaria, domenica dalle 10 in provincia di Alessandria), Tc Rungg Sϋdtirol (Appiano), Circolo Tennis Lanciano, Tennis Club Pavia, Circolo Tennis Reggio Emilia e Circolo Tennis Lucca. Tre le sfide casalinghe, altrettante quelle in trasferta, con il turno di riposo fissato per domenica 28 maggio e un duello infrasettimanale venerdì 2 giugno, sulla terra di Monte Urpinu. Rispetto alla formazione che lo scorso autunno ha preso parte alla Serie A2, il team si è rinforzato con l’inserimento di Andrea Picchione, 24enne abruzzese numero 672 al mondo e classificato 2.1 in Italia. Con lui il francese (di origini argentine) Roman Andres Burruchaga, lo spagnolo Bruno Pujol Navarro, l’italo-argentino Franco Capalbo e quattro giocatori del vivaio: Nicola Porcu, Alberto Sanna (reduce dall’esperienza positiva al Challenger 175 in mezzo ai “pro”), Roberto Binaghi e Mattia Secci. Più i maestri Martin Vassallo Arguello e Stefano Mocci.

“La Serie B1 – dice Vassallo Arguello, capitano e direttore tecnico del Tc Cagliari – è uno dei mezzi che utilizziamo per sviluppare il nostro vivaio, mettendo i ragazzi del club a contatto con giocatori professionisti, dai quali i nostri possono imparare tantissimo. Tutti i giocatori di punta della formazione sono già transitati dal nostro club per allenarsi e continueranno a farlo nelle prossime settimane: è la prova del fatto che non solo difendono i colori del Tc Cagliari in campionato, ma sentono il club come casa loro. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, invece, nell’ultimo periodo molti di loro hanno vissuto varie esperienze, ultima quella del Challenger 175 nel quale hanno fatto da sparring partner ai protagonisti del torneo, e arrivano pronti al campionato. Anche loro crescono e ogni anno trovano maggiori responsabilità”. L’obiettivo del team è di fare più strada possibile, col sogno dell’accesso ai play-off (servirà arrivare fra le prime 3) per giocarsi la promozione. “Con questa squadra – dice ancora Vassallo Arguello – siamo già riusciti a salire in Serie A2, e ora torniamo in B1 ma con maggiore esperienza. È una categoria che sicuramente ci appartiene di più”. Per il match d’esordio in Piemonte i ragazzi del vivaio convocati saranno tre, che insieme a Picchione, Pujol Navarro e Capalbo andranno a caccia dei primi punti stagionali.

LA FORMAZIONE DI SERIE B1 DEL TENNIS CLUB CAGLIARI

Roman Andres Burruchaga (Fra, 2.1), Andrea Picchione (Ita, 2.1), Bruno Pujol Navarro (Esp, 2.3), Franco Capalbo (Ita, 2.3), Nicola Porcu (Ita, 2.4), Alberto Sanna (Ita, 2.4), Roberto Binaghi (Ita, 2.5), Mattia Secci (Ita, 2.6), Martin Vassallo Arguello (Ita, 3.2), Stefano Mocci (Ita, 3.2).

IL CALENDARIO DEL TENNIS CLUB CAGLIARI NEL GIRONE 6

14 maggio –Società Canottieri Casale Monferrato vs Tennis Club Cagliari

21 maggio – Tennis Club Cagliari vs Tc Rungg Sϋdtirol (Appiano)

28 maggio – turno di riposo

2 giugno – Tennis Club Cagliari vs Circolo Tennis Lanciano

4 giugno – Tennis Club Pavia vs Tennis Club Cagliari

11 giugno – Tennis Club Cagliari vs Circolo Tennis Reggio Emilia

18 giugno – Circolo Tennis Lucca vs Tennis Club Cagliari

