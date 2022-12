Il V-Team festeggia un 2022 più che positivo. Tanti i progetti per il futuro

Sono passati sedici anni dalla fondazione del V-Team, un’idea vincente nata con la missione di promuovere il tennis in Brianza a tutti i livelli e che, in questi tre lustri, ha fatto crescere tanti giocatori che si sono poi distinti anche in campo internazionale. Il bilancio di fine stagione è più che positivo, con la squadra di Serie A2 anche quest’anno protagonista di un campionato di assoluto livello, con l’obiettivo salvezza raggiunto in scioltezza. “Abbiamo fatto il nostro dovere – commenta Duvier Medina, direttore tecnico e capitano dei brianzoli – ma che peccato per quella sconfitta ai play-off contro Massa Lombarda (squadra che poi ha conquistato la Serie A1, ndr.)”. Resta il rammarico per aver mancato la promozione, ma l’appuntamento è solo rimandato al prossimo anno per un team che, comunque, ha dimostrato una volta di più di meritare un posto tra i migliori. Onore al merito anche alle ragazze della Serie C femminile: i capitani Marco Baio e Riccardo Magni hanno costruito una squadra valida e giovane, che saprà crescere nei prossimi anni ma che ha già visto mettersi in evidenza individualità interessanti come – solo per citare un esempio – Carla Giambelli, classe 2008 finalista ai Campionati italiani under 14. “Senza dimenticare la Serie C maschile – continua Medina – che impegna tutti i nostri ragazzi del vivaio, vero serbatoio delle nostre squadre principali”.

A proposito di settore giovanile. Le tre scuole del Villa Reale Tennis a Monza, del Tennis Club Villasanta e del Vedano Tennis coinvolgono già circa 700 ragazzi e sono ormai un punto di riferimento per la provincia brianzola. “Abbiamo allievi classe 2011, 2012 e 2013 molto promettenti che seguiremo con grande attenzione grazie alla collaborazione di tutti i nostri maestri, istruttori e preparatori fisici. Stiamo pensando – conclude il direttore tecnico – di creare una nostra piccola accademia dove questi ragazzi, provenienti dai vari circoli, potranno essere coinvolti in un’attività agonistica di alto livello. Come il giovane under 16 William Mirarchi che pochi giorni fa ha disputato i Campionati italiani di categoria, o il classe 2012 Mattia Pirovano, fresco di convocazione al raduno nazionale. Il tutto con l’augurio di poter vedere nel 2023 sempre più ragazzi del V-Team farsi strada a livello nazionale e internazionale.

“È stato un anno importante per il circolo – gli fa eco Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis – perché la vita del club è tornata finalmente alla normalità dopo la parentesi pandemica. Abbiamo realizzato definitivamente l’impianto del padel con la copertura dei due campi e si è già in una fase avanzata per la costruzione di una nuova struttura di spogliatoi dedicati. Inoltre sono stati conclusi accordi di gemellaggio con due prestigiosi circoli: Canottieri Lazio e Junior Tennis di Perugia. I nostri soci avranno così la possibilità di frequentare i due club. Con Perugia poi, la cui squadra milita in Serie A1, c’è anche un accordo sportivo che prevede una sinergia tra atleti e maestri con clinic sportive condivise. Ci piace l’idea di essere all’interno di una sorta di network sul territorio nazionale. Nel corso del 2022 – conclude il presidente – sono stati chiusi accordi con sponsor storici e nuovi che ringrazio per il loro continuo supporto. C’è inoltre un forte impegno del circolo a creare sinergie con realtà che sul nostro territorio si occupano di persone svantaggiate: questo per promuovere l’aspetto sociale e inclusivo dei ragazzi diversamente abili attraverso lo sport”.

