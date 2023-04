La Serie C del Tc Crema si apre con un pareggio: 2-2 per le ragazze nella trasferta a Nembro

Un pareggio per 2-2 in trasferta, sui campi di una formazione come quella della Scuola Tennis Gigi di Nembro (provincia di Bergamo), può già di per sé essere considerato un buon risultato. Se poi il punto è arrivato grazie al doppio, dopo l’1-2 dei singolari, la giornata assume contorni ancora più soddisfacenti. Lo sanno bene le ragazze del Tennis Club Crema, che erano al debutto stagionale nel campionato di Serie C e hanno subito trovato un risultato utile, contro una formazione a segno nella prima giornata (le cremasche avevano invece osservato il turno di riposo). Grande protagonista dell’incontro Giulia Finocchiaro, talento cresciuto nel vivaio del Tennis Club Crema, che ha conquistato un punto in singolare, dominando con un facile 6-1 6-0 la sfida contro Aurora Pinacoli, e poi ha spalleggiato Aurora Corvi al successo nel doppio, maturato per 6-3 6-2 ai danni di Paris/Pinacoli. Negli altri due singolari, invece, erano arrivate le sconfitte della stessa Corvi (6-3 6-1 contro Serena Paris) e di Alessandra Tamirsi, battuta per 6-3 6-2 da Benedetta Gotti. La formazione capitanata dalla maestra Daniela Russino tornerà in campo domenica 23 aprile per il debutto casalingo, contro le rivali del Tennis Club Pavia. Sette giorni più tardi l’impegno a Vigevano contro lo Sporting Club Selva Alta, poi la quinta e ultima giornata di domenica 14 maggio, di nuovo in casa contro l’altro team bergamasco del girone 3, quello del Bitetennis di Arcene.

SERIE C FEMMINILE – Seconda giornata girone 3

Scuola Tennis Gigi (Nembro) vs Tennis Club Crema 2-2

Giulia Finocchiaro (C) b. Aurora Pinacoli (G) 6-1 6-0, Serena Paris (G) b. Aurora Corvi (C) 6-3 6-1, Benedetta Gotti (G) b. Alessandra Tamirsi (C) 6-3 6-2, Corvi/Finocchiaro (C) b. Paris/Pinacoli (G) 6-3 6-2.

