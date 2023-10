Quarta vittoria in 5 incontri per il Tc Cagliari “A”: arriva la certezza di un posto ai play-off

Al termine della fase a gironi del Campionato di Serie A2 mancano ancora due giornate, da giocare domenica 12 e domenica 19 novembre (il 5 tutte le competizioni a squadre saranno ferme), ma il Tennis Club Cagliari “A” è già certo di un posto ai play-off. Grazie alla quarta vittoria in cinque sfide, conquistata addirittura per 4-0 nella delicata trasferta sui campi del Park Tennis Club di Genova, le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello e Candela Bugnon conservano il primo posto in classifica a pari merito col Tennis Club Prato (che però ha già osservato il turno di riposo), ma soprattutto hanno reso impossibile l’aggancio da parte della quarta del gruppo. Col terzo posto finale garantito arriva dunque anche la certezza dell’approdo alla seconda fase, che fra fine novembre e la prima metà di dicembre metterà in palio le promozioni in Serie A1. Per il Tennis Club Cagliari sarebbe un gradito ritorno, ambito da una squadra che in Liguria ha ribadito una volta di più tutto il suo valore, battendo senza cedere nemmeno un incontro un’avversaria di alto livello. Il primo punto di giornata l’ha firmato Alessandra Mazzola, al primo successo col Tc Cagliari, ottenuto per 7-6 6-4 nel match contro Cristiana Ferrando. Di Despina Papamichail il secondo successo, in un match difficile da decifrare contro la lettone Daria Semenistaja: la greca pareva avere il match in pugno nel secondo set, poi l’equilibrio è cambiato e la rivale è arrivata vicina al successo nel terzo, ma Despina ha stretto i denti, l’ha riagguantata e superata per 6-0 5-7 6-4. In rimonta anche il punto che ha garantito il successo, firmato da Barbara Dessolis (3-6 6-3 6-3 a Lucrezia Musetti), prima della vittoria in doppio del definitivo 4-0, grazie a Mazzola/Dessolis.

È andata meno bene, invece, alla squadra “B” capitanata da Stefano Mocci e Carla Lucero, che sui campi di Monte Urpinu era chiamata all’impresa contro le rivali del Circolo Tennis Bologna, secondo forza del Girone 1. Le sarde ci hanno provato e sono riuscite a far vedere qualcosa di buono, in particolare nel singolare di Beatrice Zucca (che ha rifilato un 6-0 a una giocatrice esperta come Nicole Fossa Huergo) e nel successivo doppio, aperto in vantaggio dal duo Francese/Zucca. Ma la superiorità delle rivali è venuta fuori e ha prodotto una sconfitta per 4-0. Non cambia, tuttavia, la situazione in classifica: le cagliaritane occupano sempre il sesto posto e possono ancora lottare per il quarto, che significa salvezza diretta. Determinanti le ultime due sfide: il 12 novembre in casa contro il Tennis Beinasco e sette giorni più tardi in trasferta a Catania. Al team “A” rimane invece un solo incontro: il 19 novembre in casa contro la Tennis Training di Foligno.

RISULTATI

Girone 1 – Quinta giornata

Circolo Tennis Bologna b. Tennis Club Cagliari “B” 4-0

Jennifer Ruggeri (B) b. Elena Francese (C) 6-0 6-3, Nicole Fossa Huergo (B) b. Beatrice Zucca (C) 6-0 0-6 6-2, Arianna Zucchini (B) b. Francesca Mostallino (C) 6-4 6-1, Zucchini/Ruggeri (B) b. Francese/Zucca (C) 6-4 6-2.

Girone 2 – Quinta giornata

Tennis Club Cagliari “A” b. Park Tennis Club Genova 4-0

Alessandra Mazzola (C) b. Cristiana Ferrando (P) 7-6 6-4, Despina Papamichail (C) b. Daria Semenistaja (P) 6-0 5-7 6-4, Barbara Dessolis (C) b. Lucrezia Musetti (P) 3-6 6-3 6-3, Mazzola/Dessolis (C) b. Semenistaja/Gaio (P) 6-2 7-6.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Genova 1893, 11 punti (una partita in più)

2. Circolo Tennis Bologna, 8 punti

3. Tennis Beinasco, 6 punti (una partita in più)

4. Cus Catania, 5 punti

5. Tennis Club Lumezzane, 3 punti

6. Tennis Club Cagliari “B”, 2 punti

7. Apem Copertino, 2 punti

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Cagliari “A”, 12 punti (una partita in più)

2. Tennis Club Prato, 12 punti

3. Park Tennis Club, 7 punti

4. Tennis Training, 5 punti

5. Stampa Sporting, 4 punti (una partita in più)

6. Club Tennis Ceriano, 1 punto

7. Tennis Club Baratoff, 1 punto

Leggi anche: