Serie A2, per il Tc Lumezzane secondo pari consecutivo in trasferta

Seconda trasferta in Serie A2 per il Tennis Club Lumezzane e secondo pari consecutivo. Come da Bologna, la squadra bresciana è tornata a casa con rimpianti anche dalla sfida sui campi del Tennis Beinasco (Torino) e ancora una volta, dopo il 2-1 dei singolari, le ragazze capitanate da Alberto Paris ed Elisa Belleri si son lasciate riagguantare perdendo il successivo doppio. Ma andiamo con ordine: Anastasia Piangerelli è scesa in campo per il primo match di giornata decisa a rifarsi dopo la cocente sconfitta in rimonta di sette giorni fa. E così è stato: contro Michele Zmau ha conquistato agevolmente il primo set mentre nel secondo ha dovuto rintuzzare il ritorno dell’avversaria, prima di chiudere 6-3 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Andamento simile anche per il secondo match in programma, con la portacolori di Lumezzane Ylena In-Albon vincitrice su Anastasia Grymalska. La svizzera ha cambiato passo a metà del primo parziale (incamerato per 6-4) per poi andare in vantaggio anche nel secondo. Qui l’abruzzese in forza a Beinasco ha ritrovato il proprio gioco agganciando In-Albon. La numero 184 al mondo, però, non si è fatta condizionare più di tanto e ha portato a casa il set (e quindi la partita) col punteggio di 7-5.

Nell’ultimo singolare di giornata, niente da fare invece per Sued El Badaoui contro Maria Canavese, la quale ha dominato la sfida lasciando le briciole alla vivaio del team bresciano (6-0 6-2). Le due giocatrici si sono poi affrontate nel match di doppio: la prima in coppia con Chiara Catini, la seconda con Michele Zmau. Le torinesi hanno subito preso il largo, sia nel primo che nel secondo set, non lasciando scampo alle rivali fino al definitivo 6-1 6-2. Domenica 22 ottobre, per Lumezzane ci sarà in casa una sfida determinante per cercare di risalire la classifica, contro le leccesi dell’Apem Copertino, fanalino di coda del girone. Girone che per le posizioni alle spalle della capolista Tc Genova 1893 rimane apertissimo.

RISULTATI

Terza giornata Serie A2 2023 – Girone 1

Tennis Beinasco vs Tennis Club Lumezzane 2-2

Anastasia Piangerelli (L) b. Michele Zmau (B) 6-3 7-5, Ylena In-Albon (L) b. Anastasia Grymalska (B) 6-4 7-5, Maria Canavese (B) b. Sued El Badaoui (L) 6-0 6-2, Zmau/Canavese (B) b. Catini/El Badaoui (L) 6-1 6-2.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tc Genova 1893, 7 punti

2. Ct Bologna, 4 punti (una partita in meno)

2. Tennis Beinasco, 4 punti

4. Cus Catania, 3 punti (una partita in meno)

5. Tennis Club Lumezzane, 2 punti

5. Tc Cagliari “B”, 2 punti

7. Apem Copertino, 1 punto (una partita in meno)

