Serie A2, per Lumezzane la vittoria sfugge nel doppio

Il Tennis Club Lumezzane raccoglie il terzo pareggio consecutivo in questa stagione di Serie A2 femminile. Dopo quelli in trasferta a Bologna e Beinasco, le ragazze capitanate da Alberto Paris ed Elisa Belleri, infatti, si sono dovute accontentare di un punto anche contro il Tc Apem Copertino (Lecce), malgrado il vantaggio di 2-0 al termine dei primi due singolari. Il primo match odierno ha visto il dominio di Chiara Catini su Linda Cagnazzo: la romana, portacolori del team bresciano, si è imposta per 6-4 6-1 in soli 50 minuti di gioco. Nella sfida successiva, quella tra le numero uno delle due formazioni, Ylena In-Albon è stata brava a rimontare nel primo parziale contro la rumena Andreea Rosca, arrivata a servire sul 5-4. Nel momento più importante, la svizzera del Tc Lumezzane l’ha prima riagguantata e poi superata, chiudendo la frazione per 7-5 e poi approfittando del ritiro dell’avversaria, costretta a gettare la spugna a causa di un problema alla schiena.

Anche nel terzo match, quello fra le giocatrici del vivaio Sued El Badaoui e Martina Zecca, si è deciso tutto nel primo parziale. Dopo molteplici capovolgimenti di fronte, le due si sono giocate il set al tie-break e lì la tennista del club leccese è stata brava a prendere in mano le redini della sfida, incamerando per 7 punti a 4 il tie-break e poi fuggendo via nel secondo set, fino al 6-2 finale. Andamento simile nella sfida di coppia, col duo bresciano formato da In-Albon/El Badaoui capace di cancellare due set point, raggiungere il tie-break e portarsi avanti per 5-2. Poi, però, il doppio avversario Cagnazzo/Zecca ha accorciato le distanze e messo la freccia. Vinto il primo parziale, le leccesi hanno preso il largo nel secondo, conquistando il punto del definitivo 2-2.

“Questo pareggio – ha commentato il capitano Paris – ci lascia un po’ di amarezza, perché le ragazze ce l’hanno messa davvero tutta per ottenere la prima vittoria stagionale. Il primo set del doppio è girato veramente su pochi punti: se lo avessimo vinto noi, magari staremmo parlando di un esito diverso. Ora avremo la possibilità di ricaricare le pile, per farci trovare pronti per gli ultimi due decisivi incontri”. Già, perché domenica 29 ottobre il Tc Lumezzane osserverà il proprio turno di riposo, mentre la domenica successiva i campionati saranno fermi. Appuntamento quindi per il 12 novembre, con le bresciane che andranno in Sicilia per il match contro il Cus Catania. Sette giorni più tardi l’ultima sfida del girone 1, in casa contro il Tc Cagliari “B”.

RISULTATI

Quarta giornata Serie A2 2023 – Girone 1

Tennis Club Lumezzane vs Tennis Club Apem Copertino 2-2

Chiara Catini (L) b. Linda Cagnazzo (C) 6-4 6-1, Ylena In-Albon (L) b. Andreea Rosca (C) 7-5 rit., Martina Zecca (C) b. Sued El Badaoui (L) 7-6 6-2, Cagnazzo/Zecca (C) b. Catini/El Badaoui (L) 7-6 6-1.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tc Genova 1893, 8 punti

2. Ct Bologna, 5 punti (una partita in meno)

2. Tennis Beinasco, 5 punti

4. Cus Catania, 4 punti (una partita in meno)

5. Tennis Club Lumezzane, 3 punti

6. Tc Cagliari “B”, 2 punti (una partita in meno)

6. Apem Copertino, 2 punti (una partita in meno)

Leggi anche: