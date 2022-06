Serie B, punti importanti e salvezza più vicina per il Club Tennis Ceriano

Dopo un inizio difficile, il Club Tennis Ceriano si risolleva e conquista punti importanti in ottica salvezza. Sia con le ragazze nel campionato di Serie B2 che, soprattutto, con i ragazzi della B1 che nell’ultimo turno di campionato hanno regolato il TC Finale con un secco 6-0. Un successo fondamentale che arriva a pochi giorni dal pesante ko subito contro l’Asd Colle degli Dei in trasferta a Velletri. Con questa vittoria, la prima stagionale, la formazione brianzola sale a 4 punti allontanandosi dalla zona retrocessione. A due giornate dalla fine può succedere ancora di tutto e i prossimi impegni – entrambi in trasferta – prima contro lo Sporting Club Sassuolo poi contro il TC 2002 di Benevento saranno decisivi per il team capitanato da Eugenio Ferrarini che va in cerca di altri punti per mantenere la categoria.

Anche le ragazze muovono la classifica in Serie B2 e, dopo tre ko consecutivi, conquistano un punto importante per continuare a sperare grazie al pareggio ottenuto contro il TC Piazzano. Certo non sarà facile per la formazione guidata da Silverio Basilico che nelle prossime due sfide andrà prima a Bergamo contro il TC Città dei Mille e poi sfiderà la capolista, TC Finale, in casa. Ma il capitano ci crede ancora e suona la carica: “Ci siamo guadagnati l’opportunità di sperare grazie al doppio che abbiamo vinto 11/9 nel super tie break decisivo e che rappresenta il nostro punto di forza. Non sarà facile, ma cercheremo di centrare il play-out con forza e con coraggio nei prossimi due impegni”.

