Serie B2, Ceriano cala il tris e sogna la promozione

Il Club Tennis Ceriano cala il tris. Terzo successo consecutivo per i ragazzi della formazione maschile nella quinta giornata del campionato di Serie B2 2024. Impegnata in casa contro Tirumapifort, la squadra del CTC ha raccolto un rotondo 6-0 che le ha permesso di salire a 11 punti nel girone 5 a una sola lunghezza dallo Sporting Club Saronno. Una sfida, quella contro la squadra di Chivasso, che fin dalle prime battute prende la piega giusta per il team brianzolo: dopo i quattro singolari i tre punti erano infatti già in cassaforte. Risultato impreziosito poi dagli altri due successi nei doppi. Dopo due pareggi nelle prime due giornate, la squadra capitanata da Eugenio Ferrarini ha così infilato un importante filotto di successi in vista della sfida di domenica prossima, 9 giugno, contro la capolista Sporting Club Saronno, in un derby che potrebbe rivelarsi decisivo per conquistare il primo posto nel raggruppamento. Da ricordare però che nell’ultima giornata il CTC osserverà il proprio turno di riposo e gli avversari avranno una chance per un eventuale contro-sorpasso. Regolamento alla mano, le prime classificate di ogni girone sono direttamente ammesse al Campionato di Serie B1 nel 2025, mentre le seconde disputano un tabellone sorteggiato con formula di andata e ritorno per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la promozione alla divisione superiore. Naturalmente, stando così le cose, ora più che mai è inutile fare troppi calcoli. Per la formazione di Ceriano conta vincere per tenere lontane le inseguitrici, in primis il TC Città dei Mille di Bergamo, e provare a imboccare la strada per la promozione, diretta o meno che sia.

Campionato di Serie B2 2024 – Girone 5, quinta giornata

Club Tennis Ceriano – Tirumapifort 6-0

Mattia Rossi (C) b. Gabriele Grieco (T) 7-5 6-1; Massimiliano De Pasquale (C) b. Riccardo Sosso (T) 6-2 6-3; Adria Soriano Barrera (C) b. Nikolaus Caldo (T) 7-6(3) 6-2; Lorenzo Furia (C) b. Ettore Capello (T) 6-3 6-4; Furia/Soriano Barrera (C) b. Caldo/Elkas (T) 6-4 7-6(3); De Pasquale/Rossi (C) b. Manzetti/Sosso (T) 6-7(4) 6-4 12/10.

