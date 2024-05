Serie C, la squadra femminile del Tc Crema al turno decisivo

Continua la marcia della squadra femminile del Tennis Club Crema nel campionato di Serie C 2024. Nel primo turno del tabellone regionale a eliminazione diretta, le ragazze capitanate da Daniela Russino hanno infatti battuto con secco 3-0 il club Alte Groane di Lentate sul Seveso (MB), conquistando la sfida decisiva per l’accesso al tabellone nazionale che porta alla Serie B2. Domenica 19 maggio a sfidare le cremasche ci sarà il Circolo Tennis Cantù, che ha sconfitto al doppio di spareggio l’Oltrepò Tennis Academy. Venendo ai match contro le brianzole, Aurora Corvi, Eva Segato e Giulia Finocchiaro si sono imposte senza cedere set, con le ultime due capaci di lasciare le briciole alle rispettive avversarie (6-0 6-1 di Segato su Martina Della Gora e 6-2 6-1 di Finocchiaro su Alice Dell’Orto). Più lottato il match della Corvi, che però ha giocato meglio nei momenti decisivi di entrambi i parziali: 6-4 7-6 il punteggio finale. Proprio la Corvi era di ritorno dal torneo Itf di Nova Gorica, in Slovenia, dove ha conquistato il primo punto della classifica mondiale Wta grazie agli ottavi di finale raggiunti dopo aver superato le qualificazioni.

Sempre domenica 19 tornerà in campo anche la formazione maschile per il primo impegno del tabellone regionale. La squadra guidata da Francesco Longhino affronterà in trasferta il Milago Tennis Center di Buccinasco (Milano): un’avversaria ostica ma non imbattibile per i giovani cremaschi.

Serie C femminile – Primo turno tabellone regionale

Tennis Club Crema b. Alte Groane 3-0

Aurora Corvi (C) b. Emma Calvo (A) 6-4 7-6, Eva Segato (C) b. Martina Della Gora (A) 6-0 6-1, Giulia Finocchiaro (C) b. Alice Dell’Orto (A) 6-2 6-1.

