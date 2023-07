Sfuma la promozione in Serie A2, ma la stagione del Tennis Club Cagliari resta da incorniciare

Per il rendimento tenuto nella fase a gironi, la formazione di Serie B1 del Tennis Club Cagliari avrebbe meritato la promozione in Serie A2. Invece, la doppia sfida dei play-off contro i rivali della Out Line Tennis School di Lecce ha dato un esito diverso, premiando i pugliesi a segno per 4-2 sia nella gara d’andata in casa sia nella sfida in trasferta di domenica sui campi di Monte Urpinu, e condannando i sardi alla permanenza in Serie B1. Ma il campionato del team capitanato da Martin Vassallo Arguello rimane da incorniciare, a prescindere da un play-off sfortunato deciso – nella sfida di ritorno – dai due doppi. Dopo il 2-2 dei singolari, merito delle vittorie di Andrea Picchione (che ha confermato la vittoria di sette giorni prima contro Fabrizio Andaloro) e di Bruno Pujol Navarro, che invece contro Stefano Papagno aveva perso all’andata ma si è riscattato in grande stile (vincendo addirittura con un doppio 6-0), il Tc Cagliari aveva l’obbligo di vincere entrambi i doppi per chiudere 4-2 e pareggiare i conti, così da giocarsi tutto al doppio di spareggio. Ma due sfide particolarmente equilibrate hanno dato ancora ragione ai pugliesi, che hanno festeggiato la promozione grazie alla vittoria di Papagno/Gagliardo (6-3 7-6 a Sanna/Pujol Navarro) e poi vinto anche con Gammariello/Andaloro, passati per 6-3 1-6 10/8 contro Porcu/Capalbo.

“I nostri rivali – ha detto capitan Vassallo Arguello – sono stati più bravi nei momenti decisivi dei doppi, vincendo due sfide equilibratissime che potevano tranquillamente avere esito diverso. Hanno meritato la vittoria e la promozione. Da parte nostra c’è un po’ di delusione per il risultato sportivo, visto che puntavamo a tornare subito in Serie A2, ma siamo sempre più convinti della qualità del progetto che abbiamo costruito e stiamo portando avanti giorno dopo giorno”. La prova è arrivata in occasione della sfida decisiva, quando a sostenere la squadra erano presenti tanti ragazzini che frequentano la scuola tennis, i loro genitori e non solo. “Il senso di squadra – continua il direttore sportivo del club – è ormai esteso a tutta la grande famiglia del Tc Cagliari, e questo ci fa molto piacere e attenua la delusione. Vittoria o sconfitta, per noi ciò che conta di più è sempre l’atteggiamento in campo dei ragazzi e la loro professionalità, che permette a tutti di imparare, compresi i ragazzini che guardano da fuori. Nel complesso, questa stagione ci ha insegnato molto e ha dato grandissime opportunità di crescita ai giovani del vivaio. Da questo punto di vista siamo molto contenti ma non vogliamo fermarci qui: siamo già pronti a tornare in campo ad allenarci, per continuare a migliorare e a cullare un progetto che ogni anno acquisisce sempre più valore”.

RISULTATI

Turno finale play-off promozione – Gara di ritorno

Tennis Club Cagliari – Out Line Tennis School 2-4 (andata 2-4)

Bruno Pujol Navarro (C) b. Stefano Papagno (O) 6-0 6-0, Lorenzo Gagliardo (O) b. Nicola Porcu (C) 6-1 6-1, Andrea Picchione (C) b. Fabrizio Andaloro (O) 6-2 6-4, Alexander Gammariello (O) b. Roberto Binaghi (C) 6-1 6-3, Papagno/Gagliardo (O) b. Sanna/Pujol Navarro (C) 6-3 7-6, Gammariello/Andaloro (O) b. Porcu/Capalbo (C) 6-3 1-6 10/6.

