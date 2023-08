Si infiamma la corsa al tricolore di 2ª categoria: tutti i favoriti in semifinale a Cagliari

La prima testa di serie contro la quarta nella semifinale della parte alta del tabellone, la seconda contro la terza nella semifinale della parte bassa. È il menù da urlo del venerdì dell’edizione 2023 dei Campionati italiani di seconda categoria maschili, in corso al Tennis Club Cagliari. Sulla terra battuta di Monte Urpinu i favoriti non hanno sbagliato un colpo, guadagnando un posto in semifinale senza cedere alcun set nel loro cammino. Giovedì, il primo a meritare il passaggio del turno è stato il numero uno del seeding Stefano Baldoni, al quale sono bastati appena 49 minuti per risolvere la sfida del Campo 14 contro il laziale Gian Rocco De Filippo. Col suo tennis mancino il 2.1 umbro ha dominato dalla prima all’ultima palla, chiudendo per 6-0 6-1 e risparmiando energie in vista delle fasi finali. Ne avrà bisogno venerdì, quando dall’altra parte della rete troverà Marco Dessì, ultimo sardo rimasto in corsa. Come già nel 2022, il giocatore cresciuto a Quartu Sant’Elena (ma da tempo trapiantato a Viterbo) ha raggiunto un traguardo di enorme spessore per il movimento sardo, e se l’è meritato rifilando un doppio 6-2 al romano Simone Macchione, in un duello in equilibrio solamente nelle fasi iniziali. Poi Dessì – classificato 2.2 – ha imposto la propria superiorità e sul Centrale non c’è più stata partita.

Prosegue a Cagliari anche la corsa del campione italiano in carica Alessandro Ingarao, che lo scorso anno vinse sia il singolare sia il doppio e dodici mesi più tardi punta bissare entrambi i successi. Fra i quattro match di giovedì, il suo è stato il più impegnativo: il siciliano classe 1999 (festeggerà 24 anni la prossima settimana) è dovuto rimanere in campo quasi due ore per vincere la resistenza del 2.5 piacentino Alessandro Sartori, bravo a portarsi avanti di un break in entrambi i set. Ma Ingarao non si è scomposto: ha continuato a proporre il suo tennis, e così l’ha ripreso e poi superato in entrambe le frazioni, chiudendo per 6-3 6-4. Per lui in semifinale ci sarà il mancino veneto Tommaso Gabrieli, che ha fatto fuori col punteggio di 6-1 6-3 l’altro sardo impegnato nei quarti di finale, Andrea Calcagno. Fra i quattro semifinalisti del singolare, uno sarà impegnato anche nella finale del doppio: si tratta di Ingarao, che in coppia con l’altro siciliano Antonio Massara ha fermato in semifinale la splendida corsa dei giovani Nicola Porcu e Alberto Sanna, portacolori del Tc Cagliari. Sconfitta che brucia, invece, per il duo Gabrieli/Baldoni, battuti a sorpresa per 5-7 7-6 10/5 dalla coppia Dessì/De Filippo, capaci di cancellare quattro match-point di fila nel dodicesimo gioco del secondo set, prima di vincere due tie-break consecutivi. Venerdì il via è fissato per le 9.30, con la semifinale Ingarao-Gabrieli. A seguire Baldoni-Dessì. Alle 17.30 la finale del doppio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP, mentre il livescore di tutte le sfide è disponibile nell’apposita sezione del sito federale. L’ingresso ai campi del Tennis Club Cagliari è gratuito.

I RISULTATI DI GIORNATA

Singolare. Quarti di finale: Stefano Baldoni b. Gian Rocco De Filippo 6-0 6-1, Marco Dessì b. Simone Macchione 6-2 6-2, Tommaso Gabrieli b. Andrea Calcagno 6-1 6-3, Alessandro Ingarao b. Alessandro Sartori 6-3 6-4.

Doppio. Semifinali: Ingarao/Massara b. Sanna/Porcu 6-1 6-1, De Filippo/Dessì b. Gabrieli/Baldoni 5-7 7-6 10/5.

Leggi anche: