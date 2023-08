A Brescia è tutto pronto per la Summer Cup by Dunlop: giovedì si apre la caccia al titolo europeo under 12

I primi incontri sui campi in terra battuta dello Spalto San Marco Tennis Club sono in programma dalla mattinata di giovedì, ma la costola bresciana della Summer Cup by Dunlop, categoria under 12 femminile, è già iniziata. Quella di mercoledì è stata la giornata dell’arrivo degli otto team in gara, dei primi allenamenti, della cerimonia d’apertura ufficiale con gli inni nazionali e la presentazione delle protagoniste, del meeting fra i capitani e il giudice arbitro di Tennis Europe, e naturalmente anche del sorteggio che ha diviso le nazionali in due gironi da quattro squadre ciascuno. Nel Gruppo A sono finite Polonia, Irlanda, Ungheria e Slovenia; mentre nel Gruppo B si daranno battaglia Italia, Bosnia ed Erzegovina, Spagna e Portogallo. Come da tradizione, ogni sfida prevede due singolari e un doppio, e le prime tre giornate saranno dedicate alla fase a gironi. Domenica, invece, gli spareggi qualificazione con in palio i due posti per la fase conclusiva della competizione (che assegnerà i titoli europei a metà agosto ad Ajaccio, in Corsica), oltre alle due finali per 5° e 7° posto. A difendere i colori della nazionale azzurra, che da quando una delle quattro fasi di qualificazione è approdata a Brescia (era il 2017) è sempre riuscita a conquistare un posto alla Final Eight, ci saranno le due liguri Victoria Lanteri Monaco e Viola Severi, insieme alla romana Benedetta Terzoli. A guidarle il capitano Alberto Tirelli, diventato un habitué della manifestazione.

Nel primo incontro di giovedì (a partire dalle 14) per l’Italia ci saranno le rivali della Bosnia ed Erzegovina, mentre l’altra sfida del Gruppo B metterà di fronte Spagna e Portogallo. Al mattino (dalle 8.45) gli incontri del Gruppo A: Polonia-Irlanda e Ungheria-Slovenia. In contemporanea, fra Rakovnik (Repubblica Ceca), Iasi (Romania) e Istanbul (Turchia) ci saranno altre 24 nazionali under 12 impegnate, sempre con l’obiettivo di qualificarsi per Ajaccio. Tre i debutti nella competizione bresciana: quelli di Irlanda, Spagna e dell’Ungheria di capitan Istvan Gulyas, al quale è legata la bella storia della prima giornata. Al suo arrivo allo Spalto San Marco, infatti, il tecnico magiaro ha scoperto con grande emozione che sui campi del club bresciano aveva giocato oltre sessant’anni fa il padre, suo omonimo, nonché uno dei giocatori più forti nella storia del paese dell’Est Europa. Istvan Gulyas senior, finalista al Roland Garros nel 1966, fu impegnato a Brescia nel duello di Coppa Davis del giugno 1962 fra Italia e Ungheria, nel quale si tolse lo sfizio di battere Nicola Pietrangeli nella prima giornata. Smartphone alla mano, Gulyas ha fatto il giro della club house fotografando i numerosi quadri che racchiudono immagini e articoli del duello dell’epoca, l’evento più prestigioso nella storia del circolo. Un bel momento che impreziosirà il ricordo della sua settimana bresciana.

IL PROGRAMMA

Da giovedì 27 a sabato 29 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 8.45. Gruppo B: incontri a partire dalle 14. Domenica 30 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Polonia, Irlanda, Ungheria, Slovenia.

Gruppo B: Italia, Bosnia ed Erzegovina, Spagna, Portogallo.

GLI INCONTRI DELLA PRIMA GIORNATA

Gruppo A (ore 8.45): Polonia vs Irlanda, Ungheria vs Slovenia.

Gruppo B (ore 14.00): Italia vs Bosnia ed Erzegovina, Spagna vs Portogallo.

LE FORMAZIONI IN GARA

Bosnia ed Erzegovina: Andjela Bunic, Laura Cuze, Eda-Lara Sacirovic. Cap: Jasmin Djambic.

Irlanda: Nel Berdychowska, Scarlett Foley, Robyn Kennedy. Cap: Rob Turpin.

Italia: Victoria Lanteri Monaco, Viola Severi, Benedetta Terzoli. Cap: Alberto Tirelli.

Polonia: Oliwia Kadzielska, Wiktoria Szychowska, Antonina Zielinska. Cap: Bartlomiej Kuchta.

Portogallo: Ines Esteves, Noa Freitas, Francisca Marote. Cap: Frederico Lopes.

Slovenia: Tia Markl, Brina Milovanovic Stamejcic, Hana Peterlin Pahor. Cap: Knez Domen.

Spagna: Paula Cortes Medrano, Ainara Garcia Jimenez, Sofia Kova. Cap: Jose Echenique.

Ungheria: Timea Csernus, Noemi Nogradi, Zita Sziklai. Cap: Istvan Gulyas.

