Vittoria di carattere per le giovani del Tc Crema: 4-0 al Tc Pavia in Serie C

Due partite, due risultati utili. Dopo il 2-2 di sette giorni prima nella trasferta a Nembro contro la Scuola Tennis Gigi, la formazione di Serie C del Tennis Club Crema ha trasformato in una festa l’esordio casalingo, rifilando un secco 4-0 alle rivali del Tennis Club Pavia. La sfida si annunciava equilibrata, invece le ragazze capitanate da Daniela Russino hanno messo in cassaforte il successo finale già al termine dei singolari della mattinata, chiusi sul 3-0 grazie alle vittorie di Aurora Corvi (6-1 6-2 a Pervinca Curci), di Giulia Finocchiaro (7-5 6-3 a Lucrezia Nicolai) e di Bianca Bissolotti, assente nella giornata precedente perché impegnata a vincere a Biella una tappa del circuito nazionale Junior Next Gen Italia, e domenica a segno per 7-6 2-6 7-6 contro Vittoria Maggi. A siglare il definitivo 4-0 la vittoria nel doppio di Corvi/Finocchiaro, le quali non hanno dato chance a Maggi/Curci, imponendosi per 6-3 6-2. In virtù del rotondo successo, la formazione cremasca è salita al secondo posto nel girone 3, alle spalle solamente delle bergamasche della Scuola Tennis Gigi, che però – a differenza loro – non hanno ancora osservato il turno di riposo. Significa che, con due match ancora da disputare, il team del Tc Crema si è guadagnato una posizione importante nell’ottica dell’accesso ai play-off regionali (c’è posto per le prime due). Domenica 30 aprile, nella trasferta a Vigevano in casa dello Sporting Club Selva Alta ancora fermo a zero punti, una preziosa chance per fare un ulteriore passo verso la qualificazione.

SERIE C FEMMINILE – Terza giornata girone 3

Tennis Club Crema b. Tennis Club Pavia 4-0

Aurora Corvi (C) b. Pervinca Curci (P) 6-1 6-2, Giulia Finocchiaro (C) b. Lucrezia Nicolai (P) 7-5 6-3, Bianca Bissolotti (C) b. Vittoria Maggi (P) 7-6 2-6 7-6, Corvi/Finocchiaro (C) b. Maggi/Curci (P) 6-3 6-2.

