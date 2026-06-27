Riparte la caccia allo Slam per Bolelli/Vavassori: il possibile cammino a Wimbledon 2026

Il tabellone di doppio maschile di Wimbledon 2026 ha riservato qualche insidia per la coppia formata Simone Bolelli e Andrea Vavassori: sul loro cammino si potrebbero presentare gli ex-campioni Slam (anche se con altri partner) Krajicek/Mektic al terzo turno, e i vincitori dell’Australian Open 2026 Harrison/Skupski ai quarti di finale.

Le teste di serie numero 4 sono state posizionate nella metà di tabellone occuapata da Harri Heliovaara e Henry Patten, campioni ai Championship nel 2024 e numeri 1 del mondo. La parte bassa del tabellone pare invece più scoperta, almeno sulla carta: oltre ai numeri due della race e multi-campioni Slam Granollers/Zeballos (che non giocheranno sulla loro superficie preferita) e i campioni dell’ATP 500 del Queen’s Arevalo/Pavic, preoccupano forse le mine vaganti Bublik/Kyrgios.

Il cammino ipotetico di Bolelli e Vavassori verso la finale

PRIMO TURNO – Jones/Paris

SECONDO TURNO – De Jong/Royer / Golubev/Nedovyesov

TERZO TURNO – Krajicek/Mektic / Bonzi/Rinderknech

QUARTI DI FINALE – Cash/Tracy / Cerundolo/Cerundolo / Harrison/Skupski

SEMIFINALE – Heliovaara/Patten / Andreozzi/Guinard

FINALE – Granollers/Zeballos / Krawietz/Puetz / Cash/Glasspool / Arevalo/Pavic / Bublik/Kyrgios