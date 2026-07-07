Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 8 luglio con Cobolli e Paolini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 8 luglio a Wimbledon 2026. Si chiudono i quarti di finale del tabellone principale all’All England Club, con il ritorno in campo di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il romano e la toscana vanno a caccia della semifinale rispettivamente contro Arthur Fery e Marta Kostyuk.

Il programma completo

CENTRE COURT

Ore 14.30 – (12) Kostyuk vs (13) Paolini

a seguire – (9) Cobolli vs (WC) Fery

COURT 1

Ore 14.00 – (9) Noskova vs (25) Mertens

a seguire – (6) Fritz vs (3) Zverev/Lehecka