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Wimbledon 2026: Zverev per sfatare il tabù quarti, il tabellone del tedesco

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Alexander Zverev esulta al Roland Garros 2026
Alexander Zverev - Foto Loic Baratoux / IPA

Rinfrancato dal successo al Roland Garros, Alexander Zverev potrebbe presentarsi con maggiore tranquillità a quest’edizione di Wimbledon. Detto ciò, il tedesco non ha mai superato gli ottavi di finale a Londra, raggiunti per ben tre volte, perciò sarà un bel banco di prova. Un esordio per nulla semplice, visto che se la vedrà con il talento belga Alexander Blockx, per poi proseguire con la sfida con Valentin Royer o la wild card Harry Wendelken al secondo turno. Al terzo turno si comincia a fare sul serio nel possibile match con l’azzurro Matteo Arnaldi, mentre agli ottavi affronterà potenzialmente uno tra Jiri Lehecka e Francisco Cerundolo. Ai quarti di finale potrebbe prospettarsi la sfida con la sua bestia nera Taylor Fritz, o con Alexander Bublik. In semifinale Ben Shelton o Alex de Minaur potrebbero presentarsi sulla sua strada, mentre il match contro Jannik Sinner potrà esserci solo in finale.

Il percorso di Zverev nel torneo

Primo turno- Blockx

Secondo turno-Royer/(WC) Wendelken

Terzo turno- (32) Arnaldi

Ottavi di finale- (13) Lehecka/ (18) F. Cerundolo

Quarti di finale-(6) Fritz/ (29) Etcheverry/ (17) Tiafoe/ (10) Bublik

Semifinale-(5) de Minaur/ (9) Cobolli/ (15) Mensik/ (4) Shelton

Finale-(1) Sinner/ (8) Medvedev/ (3) Auger-Aliassime/ (7) Djokovic

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