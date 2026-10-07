Cocciaretto si opera al ginocchio: “Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai”

Elisabetta Cocciaretto ha chiuso in anticipo il suo 2026. La tennista italiana si è sottoposta a un intervento al ginocchio sinistro, come raccontato dalla stessa giocatrice sui social attraverso una foto dalla sala operatoria.

Un problema che Cocciaretto stava affrontando da diversi mesi e che nelle ultime settimane aveva inevitabilmente iniziato a condizionare anche i suoi risultati. La situazione l’ha portata così alla decisione di intervenire, mettendo fine alla stagione e concentrandosi ora sul recupero.

Nel suo post, Cocciaretto ha raccontato anche quanto sia particolare la situazione vissuta: “Stesso giorno, stesso ginocchio, stesso dottore e sala operatoria, stesse persone accanto a me, a distanza di 5 anni. Riflettendoci, è veramente assurda la vita e a volte fa male”.

La giocatrice ha poi scelto di non dilungarsi troppo, rimandando l’appuntamento al prossimo anno: “Ci rivediamo nel 2027, più forte che mai”.