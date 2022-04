Elisabetta Cocciaretto is back: “Non mi aspettavo il titolo ad Oeiras. Grande gioia il ritorno in campo”

Il tennis femminile riabbraccia la sua “Cocci”. Elisabetta Cocciaretto è guarita dal problema al ginocchio sinistro che l’ha tenuta ai box per oltre metà del 2021 ed ha suggellato il suo rientro con il titolo conquistato in Portogallo nell’ITF $80.000 di Oeiras, in cui è addirittura partita dalle qualificazioni.

“Non mi aspettavo di vincere il torneo di Oeiras – ci racconta la marchigiana classe 2001 –. Il mio obiettivo era giocare più partite possibile per ritrovare la condizione migliore. Il ginocchio sta bene, c’è sempre qualche acciacco muscolare e per questo sto lavorando tanto fisicamente e sulla prevenzione e mi sto allenando con sempre maggiore continuità”.

La priorità è la salute: “A parte una piccola infiammazione a febbraio, non ho subito ricadute al ginocchio. Tornare in campo è stata una grande gioia, era l’unica cosa che contava. Sono una ragazza molto ambiziosa e perfezionista ma mi rendo conto che dopo 6-7 mesi di stop non sia facile fare tutto al massimo. Sto migliorando giorno dopo giorno e ritrovando continuità: non mi pongo obiettivi precisi di tempo entro il quale tornare al 100%”.

“La mia passione per il tennis mi spinge ad andare oltre, a dare sempre qualcosa in più – chiude la numero 161 WTA –. L’obiettivo del 2022 è giocare tutta la stagione senza ulteriori intoppi. Al di là della classifica voglio star bene e lavorare con serenità per migliorare dentro e fuori dal campo. Il ranking crescerà di conseguenza”.

