WTA 500 Queen’s 2026, è vincente il ritorno in campo di Serena Williams

Serena Williams torna in campo e lo fa a modo suo: con una vittoria. All’esordio nel tabellone di doppio del WTA 500 del Queen’s, dove è iscritta grazie ad una wild card, la 44enne statunitense, in coppia con la numero 9 del mondo Victoria Mboko, si è imposta sulle specialiste e numero 3 del seeding Nicole Melichar-Martinez e Erin Routilffe con il punteggio di 7-6(2) 6-2. Per la 23 volte campionessa Slam si trattava del primo match ufficiale dopo quasi quattro anni dall’ultima volta, quando annunciò il ritiro agli US Open 2022 in seguito alla sconfitta rimediata al terzo turno per mano di Ajla Tomljanovic.

Apparsa in un’ottima condizione di forma, Serena ha regalato sprazzi di spettacolo davanti al tutto esaurito del Centre Court intitolato ad Andy Murray al Queen’s Club. Dopo una partenza fortissima Williams/Mboko hanno subito il rientro delle avversarie prima di riuscire ad imporsi comunque al tie-break per mettere le mani sul parziale d’apertura. A decidere la seconda frazione sono stati invece i break del terzo e del settimo gioco, che hanno permesso alla coppia dell’ex numero uno al mondo di staccare il pass per il secondo turno, dove dall’altra parte della rete ci saranno Fernandez/Siegemund.