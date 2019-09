Wta Tashkent 2019, Paolini subito fuori: passa Kr. Pliskova

Dopo l’ottima torneo disputato a Guangzhou, semaforo rosso per Jasmine Paolini nel primo turno del Wta Tashkent 2019: l’azzurra, che in Cina si era spinta sino ai quarti di finale, ha dovuto cedere all’esordio nel torneo uzbeko a Kristina Pliskova, impostasi con un duplice 6-4 in un’ora e 19 minuti di gioco. Alla ceca sono bastati due break di scarto, uno per set, per mettere mano su una partita non facile visto il buon momento di Jasmine, che dovrà ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni e per avvicinare l’agognata top 100, ormai distante olo 14 posizioni.

