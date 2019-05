Roland Garros 2019: Cecchinato, che débâcle! Battuto al quinto da Mahut

L’ esordio di Marco Cecchinato, opposto al francese Nicolas Mahut nel primo turno del Roland Garros 2019, non può che lasciare l’amaro in bocca: l’azzurro è stato eliminato con lo score finale di 2-6 6-7 6-4 6-2 6-4 nel primo atto dello Slam parigino.

Nonostante un inizio promettente, il tennista palermitano ha subito il ritorno del transalpino, tutt’altro che arrendevole nonostante la differenza di livello espressa nel primo parziale; in particolare, il nativo di Angers è riuscito trovare nelle discese a rete sul rovescio di Marco la giusta chiave tattica per minare le certezze dell’italiano. Serve and volley e continue variazioni hanno spazientito l’attuale 19 delle classifiche mondiali, che non è riuscito, per lunghi tratti di match, a prolungare gli scambi e a porre la partita sui suoi binari preferiti. Partita che, per andamento, ricorda a parti invertite la rimonta compiuta l’anno scorso da Marco ai danni di Marius Copil, proprio nel primo turno dello Slam che vide Cecchinato issarsi sino alla semifinale. Cambiale pesante per l’azzurro, che scivolerà intorno alla 40esima posizione del ranking ATP.

LA CRONACA COMPLETA DEL MATCH

© riproduzione riservata