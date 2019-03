Ecco il tabellone del Challenger di Sophia Antipolis 2019, torneo in programma sui in campi in terra battuta della Mouratoglou Academy dal 1 al 7 aprile. Sono ben nove gli azzurri nel main draw francese: tra questi spicca la wild card concessa a Lorenzo Musetti, il campione degli Australian Open Juniores se la vedrà con Maamoun. Ostacoli francesi per Matteo Viola (vs Tatlot), Roberto Marcora (vs Lamasine) e Matteo Donati (vs De Schepper), mentre partiranno dal secondo turno Alessandro Giannessi, Filippo Baldi, Simone Bolelli, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego.

Il tabellone completo

(1/WC) Herbert – bye

Serdarusic – Safwat

de Bakker – Hemery

(16) Mager – bye

(11) Hanfmann – bye

Q – Benchetrit

Brkic – Q

(5) Krajinovic – bye

(3) Paire – bye

Lamasine – Marcora

(WC) Cornut-Chauvinc – Roca Batalla

(13) Giannessi – bye

(12) Baldi – bye

Troicki – Rinderknech

(WC) Musetti – (ITF) Maamoun

(8) Popyrin – bye

(6) Sonego – bye

(WC) Tseng – Zapata Miralles

Ignatik – (ITF) Heller

(10) Bolelli – bye

(14) Molleker – bye

Miedler – Kolar

Kwiatkowski – Griekspoor

(4) Ramos – bye

(7) Trungelliti – bye

Donati – De Schepper

Couacaud – Borgue

(9) Kovalik – bye

(15) Coppejans – bye

Viola – Tatlot

(ITF) Crepatte – Brown

(2) Haase – bye

© riproduzione riservata